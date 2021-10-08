他和《海岸村恰恰恰》洪班長一樣能掏出一疊資格證！韓國最年輕巴士司機，工作服下居然還藏著好身材呢～♥

擁有13類資格證，這算是生活達人了吧。

最近熱播的《海岸村恰恰恰》中，金宣虎扮演的「洪班長」掏出一大疊資格證的時候，不僅震驚了慧珍（申敏兒 飾），也看呆了觀眾，現實生活真中的有這種「考證狂人」嗎？

嗯，還真的有！最近一位韓國的巴士司機在網路上火了起來，不僅是因為他有著一張帥氣的臉龐，還因為他和「洪班長」一樣，可以掏出一疊資格證。



（圖源：tvN《海岸村恰恰恰》截圖）

這位年輕的司機名叫李修浩（音譯），在同齡人還在念大學時，他已經工作3年了，因為李修浩覺得比起上大學，他更堅信「能力比學歷更重要」，於是放棄了考學，選擇了考資格證。相信不少男生童年時都有一個開挖掘機的夢想，坐在駕駛室裡那叫一個狂、拽、炫。李修浩也不例外，不僅對挖掘機感興趣，還對各類汽車十分著迷，且受到父親的影響，李修浩一直有個當巴士司機的想法。直到22歲那年，放棄上大學機會的李修浩成為了韓國最年輕的巴士司機。除了可以開巴士的1類大型車駕照之外，短短3年之間李修浩還考取了大型牽引車、挖掘機、動力機、堆高車、推土車、裝載車、危險物品運輸、燃氣運輸、壓路車等12類資格證，13種資格證在手，真的不愁找不到工作。



（圖源：MBC《不管怎麼樣都要上班！》）

頂著全韓國最年輕巴士司機頭銜入社的李修浩所在的路線是世宗市1000路，乘客經常被他稚嫩的顏值震驚到，畢竟放眼整個韓國，大部份的巴士司機都是40代大叔，見到如此年輕的司機，乘客們多少有些擔心李修浩車技過不過關，但大家的擔心真的多餘了，除了偶爾拿捏不准到站時間之外，車技非常可靠。



雖然司機需要長時間坐著開車，可能缺乏鍛煉的時間，導致大腹便便，可是李修浩的身材卻好到讓女網友們無法直視，他曾在個人IG上多次曬出過肌肉照，寬肩窄腰，完美倒三角身材，巧克力腹肌一塊一塊非常分明，全身上下毫無贅肉，說是演員cosplay巴士司機都有人信吧。



（封面圖源：IG@b_d_suho）

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