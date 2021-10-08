終於等到了！五人幫99s《機智山村生活》今晚開播：夢想著治癒，但迎接他們的是猛烈的暴風雨 XD

由《機智醫生生活》的五人幫99s（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）出演的綜藝《機智山村生活》將在今晚（10月8日）播出，相信大家都很期待吧？



（圖源：IG@hospitalplaylist_official）

而 tvN 官網也公開第1集的文字介紹，一起來看看吧！「高山與藍天共處的『三餐House』，現實生活的真朋友要在這裡開始生活！《機醫2》最後的拍攝一結束，就向著『山村』前進的99s！雖然夢想著治癒，但是迎接他們的是猛烈的暴風雨？！一開始就不順利的山村生活...」



（圖源：tvN官網截圖）

「百分百發揮出《機醫》三年的團隊合作，灶火部的政奭 X 大明、料理部的敬淏 X 美都，通過完美角色分配的第一道菜是？政奭彈著吉他，大明拿著明太魚，深夜拉開帷幕屬於他們的專屬舞台，在哪裡都看不到的『99s Live演唱會』OPEN！」



（圖源：IG@hospitalplaylist_official）

光是從文字介紹，就已經讓人超期待啊！喜歡《機智醫生生活》的大家一定要記得看播出哦～ 台灣的朋友可以通過friDay影音、iQIYI國際版收看。

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