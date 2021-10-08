他和《海岸村恰恰恰》洪班长一样能掏出一叠资格证！韩国最年轻巴士司机，工作服下居然还藏著好身材呢～♥

拥有13类资格证，这算是生活达人了吧。

最近热播的《海岸村恰恰恰》中，金宣虎扮演的「洪班长」掏出一大叠资格证的时候，不仅震惊了慧珍（申敏儿 饰），也看呆了观众，现实生活真中的有这种「考证狂人」吗？

嗯，还真的有！最近一位韩国的巴士司机在网路上火了起来，不仅是因为他有著一张帅气的脸庞，还因为他和「洪班长」一样，可以掏出一叠资格证。



（图源：tvN《海岸村恰恰恰》截图）

这位年轻的司机名叫李修浩（音译），在同龄人还在念大学时，他已经工作3年了，因为李修浩觉得比起上大学，他更坚信「能力比学历更重要」，於是放弃了考学，选择了考资格证。相信不少男生童年时都有一个开挖掘机的梦想，坐在驾驶室里那叫一个狂、拽、炫。李修浩也不例外，不仅对挖掘机感兴趣，还对各类汽车十分著迷，且受到父亲的影响，李修浩一直有个当巴士司机的想法。直到22岁那年，放弃上大学机会的李修浩成为了韩国最年轻的巴士司机。除了可以开巴士的1类大型车驾照之外，短短3年之间李修浩还考取了大型牵引车、挖掘机、动力机、堆高车、推土车、装载车、危险物品运输、燃气运输、压路车等12类资格证，13种资格证在手，真的不愁找不到工作。



（图源：MBC《不管怎么样都要上班！》）

顶著全韩国最年轻巴士司机头衔入社的李修浩所在的路线是世宗市1000路，乘客经常被他稚嫩的颜值震惊到，毕竟放眼整个韩国，大部份的巴士司机都是40代大叔，见到如此年轻的司机，乘客们多少有些担心李修浩车技过不过关，但大家的担心真的多余了，除了偶尔拿捏不准到站时间之外，车技非常可靠。



虽然司机需要长时间坐著开车，可能缺乏锻炼的时间，导致大腹便便，可是李修浩的身材却好到让女网友们无法直视，他曾在个人IG上多次晒出过肌肉照，宽肩窄腰，完美倒三角身材，巧克力腹肌一块一块非常分明，全身上下毫无赘肉，说是演员cosplay巴士司机都有人信吧。



（封面图源：IG@b_d_suho）

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