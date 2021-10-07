女團 ITZY 上前輩節目表示「想改變」，資深前輩 Rain 建議她們：「首先要從 JYP 離開。」

Rain 的爆炸性發言，瞬間讓 ITZY 的成員們好慌張～XDDD

近期，Rain 邀請了人氣女團 ITZY 上他的 YouTube 頻道節目「Season B Season」，當中聊到了許多成員們目前的心境和苦惱，前輩也給後輩們相當多的建議。

Rain 表示自己特別喜歡《Not Shy》這首歌，尤其是編舞，而 Lia 回說：「前輩您特別喜歡的《Not Shy》，朴軫永 PD 也特別喜歡。」、「兩人取向一致呢。」、「感覺很相似」Rain 表示這也是沒辦法的事，這份（JYP）血脈無法抹去啊。



（圖源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

接著，Rain 詢問了成員們最近是否有苦惱的事情，留眞率先發言，表示現在正需要尋找團體新鮮色彩的時候，想請教前輩的意見。



（圖源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

Rain 表示在他看來，一點一點變化的過程，去展現給大家看的話會比較好，但如果在突然某個瞬間，ITZY 如果把某部份省略而出問題的話，會讓大家感覺不太能接受。

他直接舉自己的例子給 ITZY 參考，像是《LA SONG》跟強烈的《GGANG》，在當時大眾的反應都讓他感覺出了問題，還伴隨著一些副作用。



（圖源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

彩領表示自己很欣賞 Rain《壞男人》這首歌的時期，當時 Rain 在那個年紀能夠同時兼具清純又性感，但其他歌曲又表現出男子氣概，讓大眾看到有所轉變的面貌感到佩服，所以團員們也產生了想改變的想法。



（圖源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

Rain 回應：「我那個年輕的時期產生了一個想法，想做出變化的話，首先要從 JYP 離開。」爆炸性發言讓成員們聽了都感到相當驚訝，Lia 立刻回覆說：「那我們是不是也得這樣做了？」



（圖源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

Rain 相當緊張，立刻制止說：「不是的，不要這樣，各位要繼續待在 JYP 才行，外面的生活並不容易，各位要安安全全的待著家（JYP）裡，工作中才能充分地得到保護，我比較推薦大家這樣做。」



（圖源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

沒想到前輩在解決後輩苦惱的過程中，差點出事啦～！XD

▼節目片段：



（圖源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

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