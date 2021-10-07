如果《魷魚遊戲》在公共電視台播出的話，這一波總結完全拿捏住了韓劇的精髓XD

最近Netflix播出的新劇《魷魚遊戲》風靡全球，成為當下最火爆的韓劇。

Netflix一向敢拍，題材自由度極高，之前的那部《D.P：逃兵追緝令》真實到讓韓國國防部都出來說話了。 近期公開的《魷魚遊戲》更是集滿了血腥、暴力、貪慾等一系列人性中最低劣的慾望。 正因為Netflix大膽敢拍，題材不設限，這才讓觀眾們大飽眼福，若是放在公共台（空中波）播出，可能就是另一番情境了。最近韓網上出現了「如果《魷魚遊戲》在公共台播出的話....」的帖子，總結了假設《魷魚遊戲》在KBS、SBS、MBC之類的電視台播出時會出現的變化，引來了廣大網友的圍觀。

第一集就亮相的的孔劉男神，扮演了一個很重要的角色，在他一步一步的引誘之下奇勛（李政宰 飾）才去參加了魷魚遊戲。 作為K咖啡的代言人，此時鏡頭一定會給咖啡特寫，而孔劉手上的名片也會變成咖啡，或許他還會說：要不要來杯咖啡，邊喝邊聊？



劇中從首爾大學畢業的曹尚佑（朴海秀 飾）放到公共檯裡就會變成「韓國大學」，畢竟公共台的影視劇裡不太可能出現真實的學校名稱。



當遊戲進行到最激烈、就要分出勝負的決定性瞬間時，此時BGM會響起「精彩劇情稍後公開」的音樂，再來上一段插播廣告，完美！！而遊戲負責人怎麼會出現在場地上，一定會坐在乾淨敞亮的辦公室里接受下屬的報告，鏡頭還會有意無意地帶到身後的佈景，此時一定要有金主爸爸（廣告贊助商）的LOGO。



運動服上的LOGO一定要大到閃瞎大家的眼睛，不然觀眾怎麼知道誰贊助了這套衣服？？



參賽者們睡的床一定是品牌S家的，畢竟李政宰是他家的代言人，廠商一定會大力贊助該劇，順便做一波廣告。另外，餐點會是S三明治，你甚至可以告訴工作人員：我不吃橄欖，請去掉！這樣才能彰顯品牌的貼心服務。



椪糖遊戲中鏡頭要給製糖的特寫，用的是C牌家的國民砂糖，悄無聲息地再來一波廣告。等參賽者們精疲力盡的時候，送上補充體力的J牌紅參液，喝了立馬生龍活虎，可以再戰兩個回合。



無業遊民奇勛不僅是來參加比賽的，最後還發現自己竟然是1號老人的親兒子，當年老頭離家出走創業（此處大家可以盡情腦補），後來成了大財閥。 劇情演到最後一定是老頭和兒子相聚。



光有參賽者怎麼行？ 這種滅絕人性的遊戲一定要有一群心理扭曲的VIP觀賞者們，搞不好這幫人還會下賭注，賭誰是最後的贏家。



大結局是什麼呢？ 公共台影視劇最後都是邪不壓正，伸張正義。 此時電視機螢幕上飄過「遊戲結束後1年」的字樣，參賽選手們開心地聚餐，回想著1年前的點滴。



看完這位網友的總結之後，不得不說一聲佩服，完全掌握了公共台電視劇的精髓。 不少網民也留言評論，稱：「筆給你，請繼續寫」、「也有可能男主角中槍或墜崖死了，但下一集又活過來了，不是失憶就是還有一個長得一模一樣的雙胞胎，哈哈哈哈」等。

（封面圖源：Netflix《魷魚遊戲》官方照）

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