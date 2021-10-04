哪怕演過情侶都無法傳出任何緋聞！孔曉振：因為孔劉是爺爺輩啊XD

他倆顏值相當、業務能力相當、影視圈地位相當，還一起演過情侶，卻從未傳過緋聞，這真的很奇怪。
最近韓綜《演中Live》的《奔跑在排行榜上的女人》版塊公開了韓娛圈反轉明星家族，一下子成為熱議話題。 其中孔劉的反轉明星家人曝光後引來一片驚訝聲，男神居然和韓劇圈女神孔曉振是族親。今年43歲的孔劉和42歲的孔曉振是影視劇圈裡顏值與實力並存的頂流，兩人曾經還一起合作過《餅乾老師星星糖》，飾演一對歡喜冤家。 年紀差不多的兩人即使在戲裡舉止再怎麼曖昧，眼神再怎麼深情，戲外卻也是一絲緋聞都沒傳出來，連CP粉們都稱這一對實在站不了真人檔，因為兩人輩分在這兒呢！！
▲KBS《演中Live》截圖
孔劉和孔曉振都出身於曲阜孔氏，孔劉是曲阜孔氏的79世孫，孔曉振是81世孫，兩人是爺孫的輩分，拍攝《餅乾老師星星糖》時就親自公開過族親的關係，孔曉振還透露：「雖然我倆年紀差不多，但孔劉是爺爺輩。 」 哈哈哈哈哈，差這輩分的孔劉和空調真卻要在電視劇裡上演師生戀的浪漫愛情故事，小編太想知道他們的內心OS了，真的不會笑場嗎？「孔爺爺」和「孔孫女」還拍攝過不少情侶風寫真，私下關係也超級好。
▲SBS《餅乾老師星星糖》官方劇照
除此之外，另一位男神姜棟元和孔劉也有親戚關係，兩人的爺爺從至交變成了親家，讓子女們、也就是孔劉和姜棟元的父輩們成婚，兩位男神也就成了親家關係。《屍速列車》導演曾經透露，孔劉向自己極力推薦讓姜棟元來演《屍殺半島》。
▲KBS《演中Live》截圖
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