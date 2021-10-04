哪怕演过情侣都无法传出任何绯闻！孔晓振：因为孔刘是爷爷辈啊XD

他俩颜值相当、业务能力相当、影视圈地位相当，还一起演过情侣，却从未传过绯闻，这真的很奇怪。
最近韩综《演中Live》的《奔跑在排行榜上的女人》版块公开了韩娱圈反转明星家族，一下子成为热议话题。 其中孔刘的反转明星家人曝光后引来一片惊讶声，男神居然和韩剧圈女神孔晓振是族亲。今年43岁的孔刘和42岁的孔晓振是影视剧圈里颜值与实力并存的顶流，两人曾经还一起合作过《饼干老师星星糖》，饰演一对欢喜冤家。 年纪差不多的两人即使在戏里举止再怎么暧昧，眼神再怎么深情，戏外却也是一丝绯闻都没传出来，连CP粉们都称这一对实在站不了真人档，因为两人辈分在这儿呢！！
▲KBS《演中Live》截图
孔刘和孔晓振都出身於曲阜孔氏，孔刘是曲阜孔氏的79世孙，孔晓振是81世孙，两人是爷孙的辈分，拍摄《饼干老师星星糖》时就亲自公开过族亲的关系，孔晓振还透露：「虽然我俩年纪差不多，但孔刘是爷爷辈。 」 哈哈哈哈哈，差这辈分的孔刘和空调真却要在电视剧里上演师生恋的浪漫爱情故事，小编太想知道他们的内心OS了，真的不会笑场吗？「孔爷爷」和「孔孙女」还拍摄过不少情侣风写真，私下关系也超级好。
▲SBS《饼干老师星星糖》官方剧照
除此之外，另一位男神姜栋元和孔刘也有亲戚关系，两人的爷爷从至交变成了亲家，让子女们、也就是孔刘和姜栋元的父辈们成婚，两位男神也就成了亲家关系。《尸速列车》导演曾经透露，孔刘向自己极力推荐让姜栋元来演《尸杀半岛》。
▲KBS《演中Live》截图
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