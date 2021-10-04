[有雷]《達利與馬鈴薯湯》沒看過金旻載這麼黏人又善良的債主！權律帥氣登場成金旻載勁敵（EP3－4）

[有雷]《達利與馬鈴薯湯》（《達利與薯仔湯》）金旻載發現自己苦苦尋找的女孩子竟成了他投資的美術館館長，為了收回自己的資金，他深入了解美術館的現況，到底是債權人跟債務人的關係，還是根本就非常掛心達利的生活呢？

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陳武學（金旻載飾）到美術館耍狠想要回20億，卻遇見了替去世的父親接替館長職務的金達利（朴珪瑛飾），不過感覺有點糗，還被發到SNS上害美術館更沒人敢去，讓他心生歉意，但在還沒收回款項之前他還是故技重施，也看見了美術館真的有很大的虧損黑洞，而很愛逞威風的陳武學直接負責了那些債務，並自稱自己就是館長。



陳武學也並非隨口說說，他本身為集團常務，對於飲食集團的經營面也有一定的經驗，他開始介入美術館的營運會議，去看看館內幾乎空無一人的咖啡廳，以及就算沒資金還堅持要辦的兒童免費藝術營，看得他頻頻搖頭。他總是找機會出現在達利身邊，主張因為自己是債主，有必要了解債務人的行蹤，看到達利屢屢心事重重垂頭喪氣，陳武學總是跟在她的身後。



達利在賣場正需要買一雙鞋，才發現自己信用已破產，卡片早被停用。五年前與達利有過婚約的世紀集團高層張泰鎮（權律飾）在此巧遇，泰鎮對達利依舊有著感情，想幫她付清鞋子費用，不過此時陳武學卻被達利當作了擋箭牌，雖然陳武學樂在其中，但達利的表情只是更加憂鬱。達利也知道目前美術館的黑洞找泰鎮開口就能解決，但面對他，卻似乎還糾結於五年前她曾在雨中哭求泰鎮繼續婚禮，卻慘遭拒絕的記憶，說不出要向他借錢。





達利賣了房子，連住的地方都沒了也只能住在美術館。還把家中值錢的珠寶拿去典當，陳武學見狀就跟著達利，也告訴達利願意協助她經營美術館，依照陳武學對於賺錢的高敏感度，很可能將美術館轉虧為盈。另一條線達利必須揭開父親死亡的真相，陳武學的哥哥應該目睹了案發現場，達利拖著行李來到美術館過夜，卻遇上了美工刀怪客？預告中看到達利受傷，感覺事件並不單純，期待本週劇情。



照片:黃viu煲劇平台播出截圖, KBS drama FB

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