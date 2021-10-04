金秀賢發網圖給李洪基：「我也有出演《魷魚遊戲》！」遭無情吐槽：「哥，你那樣第一個就會掛掉啦XD」

看來#金秀賢 和#李洪基 也有看《魷魚遊戲》，還看到了網友合成的梗圖，真的太可愛啦~

FTIsland樂團主唱李洪基本月2日更新個人IG限時動態，內容是一張金秀賢和《魷魚遊戲》劇中截圖的合成圖片，李洪基留言說：「他發給我這張圖說也許他也有登場...... 哥，那樣的話哥第一個就會死掉啦kkkk」圖片里是《魷魚遊戲》第一集「123木頭人」的場景，金秀賢穿著和參賽者們幾乎一樣的綠色運動服，但其他參賽者全都靜止不動，唯獨金秀賢在快樂地跑跳、還露出開朗笑臉，難怪會被李洪基擔心個人安危XD



金秀賢此前在電影《偉大的隱藏者》中飾演潛伏在首爾貧民區的北朝鮮精英部隊間諜元流煥，一身綠色運動服就是他的標誌打扮，後來客串tvN電視劇《愛的迫降》時也延續了這一角色設定，這張《魷魚遊戲》的合成圖裡用到的就是《愛的迫降》客串戲份。



其實之前這張圖已經在韓網流傳並引起不少人爆笑，沒想到金秀賢本尊也有看到，還發給好友李洪基，這下就連外國粉絲都知道啦XD



另外，金秀賢和李洪基在2016年一起參加保齡球資格賽而結識，之前李洪基曾公開過個人工作室，裡面還有金秀賢的人形立牌。 李洪基入伍前金秀賢也去看他主演的音樂劇，去年金秀賢拍攝《雖然是精神病但沒關係》時，正在服兵役的李洪基還有送去咖啡車應援，看來「保齡球兄弟」的感情一直沒有變呢！



（圖：IG@skullhong12）

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