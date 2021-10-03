Netflix 公開下半年～明年2月定檔新作！劉亞仁《地獄公使》、孔劉＆裴斗娜《寂靜的大海》等，每部都超期待！

Netflix 原創劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，在多個國家的 Netflix 排行榜都拿下冠軍，也是繼《屍戰朝鮮》、《Sweet Home》後爆紅的劇。近日，Netflix 方面也公開接下來定檔新作，大家不用怕劇荒啦！

《以吾之名》（My Name）：10月15日上線、共8集

韓韶禧、安普賢、朴喜洵主演，講述為了尋找殺害父親的犯人而進入非法組織的「智友」，受到組織老大的訓練，以新的名字潛入警方後，沒想到卻與組織對立面的緝毒警察「弼道」陷入愛情。



《地獄公使》：11月19日上線、共6集

劉亞仁、金賢珠、朴正民、元貞兒主演，述人們遇到毫無徵兆出現的地獄使者，被突然宣告前往地獄，並經歷超自然現象，揭露現代社會不合理的一面。而《地獄公使》是由電影《屍速列車》、《謗法》的延尚昊導演執導，無論是導演和演員的陣容都很強大啊～



《寂靜的大海》：12月上線、共8集

孔劉、 裴斗娜、李準主演，故事改編自崔恆勇導演的2014年同名短篇電影，以全球沙漠化問題導致缺糧、水源短缺的未來地球為背景，講述一組精銳隊員來到被遺棄在月球的研究基地，回收可疑樣品的科幻驚悚劇。



《少年審判》：明年1月播放、共10集

金惠秀、金武烈、李聖旻主演，講述厭惡少年犯的一個挑剔的法官到地方法院少年刑法合協議部新上任後發生的故事，是一部關於少年法庭辦公室題材電視劇。



《現在我們學校》：明年1月播放、共12集

尹燦榮、朴智厚、趙怡賢、朴所羅門、劉仁秀主演，講述喪屍病毒肆虐的一所高中裡，無路可逃的人們和想要營救他們的人們經歷了無法預測的極端狀況後發生的故事。《現在我們學校》從2009年開始在 Naver Webtoon 連載後，就一直在作品中人氣排名首位，不少網友都相當期待電視劇版～



電影《解禁男女》：明年2月播放

徐玄、李濬榮主演，改編自同名網漫，講述擁有SM性取向的男主「鄭智厚』，某天因失誤把裝了SM用品的快遞寄到公司來，女主「鄭智友」誤收了快遞，發現男主的特殊喜好後，進而展開了一段浪漫搞笑的愛情喜劇。





（圖：Netflix）

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