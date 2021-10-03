Netflix 公开下半年～明年2月定档新作！刘亚仁《地狱公使》、孔刘＆裴斗娜《寂静的大海》等，每部都超期待！

Netflix 原创剧《鱿鱼游戏》在全球掀起热潮，在多个国家的 Netflix 排行榜都拿下冠军，也是继《尸战朝鲜》、《Sweet Home》后爆红的剧。近日，Netflix 方面也公开接下来定档新作，大家不用怕剧荒啦！

《以吾之名》（My Name）：10月15日上线、共8集

韩韶禧、安普贤、朴喜洵主演，讲述为了寻找杀害父亲的犯人而进入非法组织的「智友」，受到组织老大的训练，以新的名字潜入警方后，没想到却与组织对立面的缉毒警察「弼道」陷入爱情。



《地狱公使》：11月19日上线、共6集

刘亚仁、金贤珠、朴正民、元贞儿主演，述人们遇到毫无徵兆出现的地狱使者，被突然宣告前往地狱，并经历超自然现象，揭露现代社会不合理的一面。而《地狱公使》是由电影《尸速列车》、《谤法》的延尚昊导演执导，无论是导演和演员的阵容都很强大啊～



《寂静的大海》：12月上线、共8集

孔刘、 裴斗娜、李准主演，故事改编自崔恒勇导演的2014年同名短篇电影，以全球沙漠化问题导致缺粮、水源短缺的未来地球为背景，讲述一组精锐队员来到被遗弃在月球的研究基地，回收可疑样品的科幻惊悚剧。



《少年审判》：明年1月播放、共10集

金惠秀、金武烈、李圣旻主演，讲述厌恶少年犯的一个挑剔的法官到地方法院少年刑法合协议部新上任后发生的故事，是一部关於少年法庭办公室题材电视剧。



《现在我们学校》：明年1月播放、共12集

尹灿荣、朴智厚、赵怡贤、朴所罗门、刘仁秀主演，讲述丧尸病毒肆虐的一所高中里，无路可逃的人们和想要营救他们的人们经历了无法预测的极端状况后发生的故事。《现在我们学校》从2009年开始在 Naver Webtoon 连载后，就一直在作品中人气排名首位，不少网友都相当期待电视剧版～



电影《解禁男女》：明年2月播放

徐玄、李浚荣主演，改编自同名网漫，讲述拥有SM性取向的男主「郑智厚』，某天因失误把装了SM用品的快递寄到公司来，女主「郑智友」误收了快递，发现男主的特殊喜好后，进而展开了一段浪漫搞笑的爱情喜剧。





（图：Netflix）

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