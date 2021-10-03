《全知干預視角》孔明&道英兄弟同框互動，網友搶當兒媳婦：擁有這兩位兒子，媽媽真的太幸福了！

兩個人都帥氣又善良，媽媽真的是功不可沒～，節目播出後也更多人搶當兒媳婦了。

近期出演 MBC 熱門綜藝節目《全知干預視角》的孔明，在節目上與一起在演藝圈打拼的親弟弟道英同框互動，獲得了相當熱烈的討論度，讓許多粉絲想嫁進他們家。



媽媽更提早準備好食物、水果和飲料給工作人員們，這一個暖心舉動，讓節目組相當感動。而兄弟倆在準備用餐時，也謹記著媽媽會注重擺盤，平時都會很用心，從小細節就可以看出媽媽的細膩，更養出了兩個帥氣又優秀的兒子。

▼弟弟道英準備餐點時，孔明在一旁緊盯還拿出相機拍攝，道英大虧哥哥：「自然一點，不要總是做平常不做的事～！」笑翻全場。XD



▼因為道英沉浸在自己的手藝，讓孔明相當無奈，弟弟太懂綜藝了啦～！



▼（按照媽媽的指示）兩人在節目上展示小時候的照片，聊到了學生時期的孔明人氣真的很高：



▼孔明送道英去錄音，遇上NCT成員廷祐，認真宣傳新歌～！道英宣傳完就叫孔明可以走了～。XD



此文章內容為《全知干預視角》9月11日播出的片段。

*圖：MBCentertainment @ youtube、official

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