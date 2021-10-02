《魷魚遊戲》「一二三木頭人」娃娃本尊下場曝光！斷掌還被包裹起來不見天日

乍看之下模樣也太可憐，也算是娃娃的報應嗎XD

Netflix原創熱門韓劇《魷魚遊戲》，第1集玩的「一二三木頭人」（木槿花開了）遊戲裡的「殺人娃娃」紅遍全球，被視為是繼「安娜貝爾」後最恐怖的娃娃，然而那尊娃娃目前下場可不怎麼好。

在《魷魚遊戲》18日全集公開、娃娃爆紅之後，26日有網友發現娃娃本尊出現在忠北鎮川郡的「馬車博物館體驗村」（簡稱馬車村），不過缺了右手手掌，據傳是拍攝時撞壞了，送到馬車村就已殘缺。另外還有謠傳娃娃是馬車村出借給劇組拍攝，但實際上是製作公司親自打造的，只是在拍攝過後託管。

（圖：《魷魚遊戲》@dcinside.com）

娃娃本尊的位置曝光後，吸引了許多網友欲慕名前往觀看，但

不過隔日就被發現緊緊包裹著塑膠膜不見天日。《魷魚遊戲》製作公司接受韓媒電話採訪，表示他們經常和幾家博物館合作將道具託管，此次是沒有經過商量的情況下就展示了娃娃，在得知後立即要求館方遮住。Netflix相關人士則表示娃娃會收進倉庫，「目前沒有任何展示計畫。」馬車村館方認知到自己擅自展示之錯誤，目前的做法就是先包裹住娃娃，再用起重機移地保管。

（圖：《魷魚遊戲》@dcinside.com）

消息一出讓令廣大劇迷惋惜不已，因為《魷魚遊戲》‎地鐵梨泰院站的場景裝置‎早已在25日就因深怕違反防疫規定而提前一天撤離，現在短暫公開的本尊也要被收起來了，劇迷可能沒有機會實際再見到劇中娃娃、和娃娃一起拍照打卡，或許只能考慮飛一趟‎菲律賓商場看看仿作乾過癮了。

（封圖：《魷魚遊戲》@Netflix截圖、《魷魚遊戲》@dcinside.com）

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