《鱿鱼游戏》「一二三木头人」娃娃本尊下场曝光！断掌还被包裹起来不见天日

乍看之下模样也太可怜，也算是娃娃的报应吗XD

Netflix原创热门韩剧《鱿鱼游戏》，第1集玩的「一二三木头人」（木槿花开了）游戏里的「杀人娃娃」红遍全球，被视为是继「安娜贝尔」后最恐怖的娃娃，然而那尊娃娃目前下场可不怎么好。

在《鱿鱼游戏》18日全集公开、娃娃爆红之后，26日有网友发现娃娃本尊出现在忠北镇川郡的「马车博物馆体验村」（简称马车村），不过缺了右手手掌，据传是拍摄时撞坏了，送到马车村就已残缺。另外还有谣传娃娃是马车村出借给剧组拍摄，但实际上是制作公司亲自打造的，只是在拍摄过后托管。

（图：《鱿鱼游戏》@dcinside.com）

娃娃本尊的位置曝光后，吸引了许多网友欲慕名前往观看，但

不过隔日就被发现紧紧包裹著塑胶膜不见天日。《鱿鱼游戏》制作公司接受韩媒电话采访，表示他们经常和几家博物馆合作将道具托管，此次是没有经过商量的情况下就展示了娃娃，在得知后立即要求馆方遮住。Netflix相关人士则表示娃娃会收进仓库，「目前没有任何展示计画。」马车村馆方认知到自己擅自展示之错误，目前的做法就是先包裹住娃娃，再用起重机移地保管。

（图：《鱿鱼游戏》@dcinside.com）

消息一出让令广大剧迷惋惜不已，因为《鱿鱼游戏》‎地铁梨泰院站的场景装置‎早已在25日就因深怕违反防疫规定而提前一天撤离，现在短暂公开的本尊也要被收起来了，剧迷可能没有机会实际再见到剧中娃娃、和娃娃一起拍照打卡，或许只能考虑飞一趟‎菲律宾商场看看仿作干过瘾了。

（封图：《鱿鱼游戏》@Netflix截图、《鱿鱼游戏》@dcinside.com）

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