金宣虎&申敏兒人氣劇集《海岸村恰恰恰》取景地浦項也太美！洪班長的山頂小船、慧珍的牙醫診所都在這裡~

夏日療癒浪漫喜劇《海岸村恰恰恰》開播以來人氣節節攀升，劇中海岸小村的美麗景色也讓人十分著迷，今天就來看看劇中那些印象深刻的戲份都是在哪裡拍攝的呢？

電視劇中的海岸小村「公辰」實際上取景於韓國慶尚北道的港口浦項市，包括浦項南區九龍浦邑（구룡포읍）、長鬐面良浦里（장기면 양포리）、北區清河面一帶（북구 청하면 일대），三大人氣打卡地點如下：

1. 公辰市場——清河市場



「公辰市場」取景於「清河市場（청하시장）」，又叫「清河5日場（청하5일장）」，是一個每隔5天營業的定期集市。劇中很難喝的咖啡店、洪班長（金宣虎 飾）朋友崔金哲開的清湖五金行都是劇組在市場里重新裝修的；不賣高級洗髮水的寶拉雜貨店是真實的雜貨店，咖啡廳則只有外觀在此取景（窗戶上還貼著吳允的海報XD）、內景是另搭攝影棚，此外像是米店和文具店的招牌、 市場口的銅像和橫幅上也都印著「清湖市公辰洞」等字樣，細節滿分。 隨著電視劇熱播，最近有不少人來這裏排隊拍照打卡，讓原本清淨的市場熱鬧了許多！

地址：慶尚北道浦項市北區清河面清河路200番路6號（경상북도 포항시 북구 청하면 청하로200번길 6）



2. 洪班長的山頂小船——砂防紀念公園



洪班長位於海岸山頂的小船讓人印象深刻， 其實這裡是「浦項砂防紀念公園（포항 사방기념공원）」，2007年為紀念韓國砂防事業（植樹防災等）100周年而建立。 劇中的小山丘叫做묵은봉，有人翻譯成「無根峰」，標高126.3公尺。



從停車場前往山頂有兩個路線可選，較短的路線要爬上108級陡峭的木質台階，往返約需1小時、很考驗體力；迂回的路線雖然多出1公里但是較為平緩，還可以看到大海，劇中慧珍（申敏兒 飾）穿著高跟鞋走的就是這條路。由於劇集還在拍攝中，現在這艘船仍在山頂，在韓國的朋友請把握機會！

地址：慶尚北道浦項市北區興海邑海安路1801（경상북도 포항시 북구 흥해읍 해안로 1801）

開放時間：09：30~17：00

費用：免費



3. 尹牙醫診所——清津三里漁民福利會館



慧珍的牙醫診所（윤치과）其實是清河面的「清津三里漁民福利會館（청진3리 어민복지회관)」（「面」和「里」都是韓國的行政區域名稱），距離砂防紀念公園只有2分鐘路程。一樓是真實營業中的「Hello清津潛水」，劇中把招牌改成了「清湖潛水」 。 注意二樓只有外觀變成診所，內景戲份是另外拍攝的，所以不可以走進去哦！





地址：慶尚北道浦項市北區清河面海岸路1884-2（경상북도 포항시 북구 청하면 해안로 1884-2）

4. 其他取景地

此外，慧珍跟洪班長初遇的地方是「月浦海水浴場 （월포해수욕장）」，每到夏季都有很多人來這裡衝浪：



公辰港口的航拍鏡頭是浦項市南區九龍浦邑（구룡포읍），慧珍、洪班長、坎離奶奶的家也位於九龍浦邑的石屛里（석병리），有些是有人居住的，不要打擾哦~



以上取景地除了九龍浦邑之外都在開車10分鐘內可以到達的範圍，而且清河市場里也有真實的飯店，例如劇中也有一閃而過的「市場式肉食堂（시장식육식당）」，砂防紀念公園對面也有一家空間蠻大、擁有美麗海景的咖啡廳，逛累了都可以去補充體力哦！



（圖：tvN《海岸村恰恰恰》劇照及截圖@Netflix）

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