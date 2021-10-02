韓國30代未婚率達到42.5%，創歷史新高！每5名「袋鼠族」就有1個是3040壯年人士

韓國繼生育率連續2年全球墊底、人口負成長「生不如死」之後，所有年齡層的未婚率也全部上升，其中30代男性更是超過一半都未結婚。

根據韓國在9月27日發表的《2020年人口住宅總調查》， 去年30代人口共有662萬7045人，其中未婚人口佔42.5%，比五年前（2015年）增加了6.2%。 30代男性一半以上都沒有結婚，未婚率達到50.8%，比2015年的44.2%多出6.6%;30代女性的未婚率則是33.6%，同期增加5.5%。韓國30代未婚人口的比重在1990年是6.8%，2000年是13.4%，2010年來到29.2%，去年第一次超過了40%。



（圖：韓國統計廳）

分析認為，這一現象出現的原因是高品質工作崗位變少、房價飛漲，令30代人口的價值觀發生變化，認為「華麗的單身好過寒酸的結婚」，傾向於一個人自在地生活。 很多年輕人成為「三拋世代」，即拋棄戀愛、結婚、生子，現在甚至出現連夢想和希望、買房和人際關係都拋棄的「七拋世代」。

調查還顯示，受過高等教育的女性結婚率相對較低;男性未婚率最高的群體是「2、3年制大學畢業」，佔整體比重27.3%;女性未婚率最高的群體是「大學院畢業」即碩士，佔整體比重22.1%。



（圖：韓國統計廳）

此外，根據今年2月公佈的《2020年出生·死亡統計暫定結果》， 去年韓國的「合計生育率」（即一名女性在一生中有望生下小孩的總數）只有0.84，連續2年是全球198個國家的最後一名，遠低於將人口穩定在現有數位的更替水準2.1;去年韓國新生兒總數為27萬2400人，是韓國有統計記錄以來第一次出生人口少於30萬人;而死亡人口總數則為31萬5100人，首次超過新生人口數位，經歷了「死亡交叉」。

這次的調查顯示，去年韓國15歲以上未婚人口佔比31.1%，比2015年減少0.2%（74萬人），但其原因不是結婚的人變多，而是15~19歲青少年（未婚人口）急劇減少。



（圖：韓國統計廳）

此外，在20歲以上成年人中，「依靠本人的工作或職業」籌措生活費的人佔總體的42.9%，其次是「依靠配偶的勞動收入」（10.1%），依靠父母生活的「袋鼠族」佔據7.5%。這314萬「袋鼠族」大部份是20代（38.9%），但被視為主要生產活動人口的30代和40代中也各有7.0%和2.2%依靠父母生活，一共65萬人。 也就是說，每5名袋鼠族里就有1個是3040人士。



（封圖：Youtube@SBS뉴스）

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