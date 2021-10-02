韩国30代未婚率达到42.5%，创历史新高！每5名「袋鼠族」就有1个是3040壮年人士

韩国继生育率连续2年全球垫底、人口负成长「生不如死」之后，所有年龄层的未婚率也全部上升，其中30代男性更是超过一半都未结婚。

根据韩国在9月27日发表的《2020年人口住宅总调查》， 去年30代人口共有662万7045人，其中未婚人口占42.5%，比五年前（2015年）增加了6.2%。 30代男性一半以上都没有结婚，未婚率达到50.8%，比2015年的44.2%多出6.6%;30代女性的未婚率则是33.6%，同期增加5.5%。韩国30代未婚人口的比重在1990年是6.8%，2000年是13.4%，2010年来到29.2%，去年第一次超过了40%。



（图：韩国统计厅）

分析认为，这一现象出现的原因是高品质工作岗位变少、房价飞涨，令30代人口的价值观发生变化，认为「华丽的单身好过寒酸的结婚」，倾向於一个人自在地生活。 很多年轻人成为「三抛世代」，即抛弃恋爱、结婚、生子，现在甚至出现连梦想和希望、买房和人际关系都抛弃的「七抛世代」。

调查还显示，受过高等教育的女性结婚率相对较低;男性未婚率最高的群体是「2、3年制大学毕业」，占整体比重27.3%;女性未婚率最高的群体是「大学院毕业」即硕士，占整体比重22.1%。



（图：韩国统计厅）

此外，根据今年2月公布的《2020年出生・死亡统计暂定结果》， 去年韩国的「合计生育率」（即一名女性在一生中有望生下小孩的总数）只有0.84，连续2年是全球198个国家的最后一名，远低於将人口稳定在现有数位的更替水准2.1;去年韩国新生儿总数为27万2400人，是韩国有统计记录以来第一次出生人口少於30万人;而死亡人口总数则为31万5100人，首次超过新生人口数位，经历了「死亡交叉」。

这次的调查显示，去年韩国15岁以上未婚人口占比31.1%，比2015年减少0.2%（74万人），但其原因不是结婚的人变多，而是15~19岁青少年（未婚人口）急剧减少。



（图：韩国统计厅）

此外，在20岁以上成年人中，「依靠本人的工作或职业」筹措生活费的人占总体的42.9%，其次是「依靠配偶的劳动收入」（10.1%），依靠父母生活的「袋鼠族」占据7.5%。这314万「袋鼠族」大部份是20代（38.9%），但被视为主要生产活动人口的30代和40代中也各有7.0%和2.2%依靠父母生活，一共65万人。 也就是说，每5名袋鼠族里就有1个是3040人士。



（封图：Youtube@SBS뉴스）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究