「BTS之父」房時爀HYBE議長身價高達3兆9千億韓元，是韓國娛樂三大社老闆加起來的6倍、與三星&現代會長並肩！

房時爀在韓國股票富豪排行榜中位列第9，與三星電子副會長李在鎔、Kakao創辦人金汎洙、現代汽車名譽會長鄭夢九等著名財閥並肩，實在太驚人了~~~

9月29日播出的《TMI News》盤點了2011年上半年收入最高的11位明星，其中第一就是防彈少年團所屬社HYBE的理事長房時爀，持股量高達3兆9千億韓元，相當於韓國三大經紀公司SM創辦人李秀滿、JYP創辦人朴軫永、YG創辦人梁鉉錫三個人加起來的6倍， 比SK集團會長崔泰源、 LG集團會長具光謨還要高。



（圖：《TMI News》節目截圖 Youtube@Mnet K-POP）

房時爀於2005年創辦HYBE的前身BIGHIT娛樂公司，推出的第一個組合就是防彈少年團，並成功將其打造成世界級Kpop男團。房時爀目前在HYBE持股比例為34%，最近為了專注於音樂製作而辭掉了代表理事的職位。據悉，HYBE去年上半年銷售額的88%都是由防彈少年團帶來。

第二是SM娛樂公司的創辦人兼總製作人李秀滿（約2680億），第三是JYP的創辦人暨創意總監朴軫永（約2169億），第四是職棒選手柳賢振（月232億）。



（圖：《TMI News》節目截圖 Youtube@Mnet K-POP）

第五是女團BLACKPINK，今年1月通過Youtube舉辦第一次線上付費演唱會《THE SHOW》，加上紀念電影《THE MOVIE》，整個上半年的收入約為208億。



第六是足球運動員孫興慜，第七是演員宋仲基。宋仲基拍攝電視劇《黑道律師文森佐》時每集片酬約2億，一共20集就賺進40億收入，加上6個廣告代言，上半年收入據推測為70億韓元。



第八是歌手IU（約65億），第九是排球選手金軟景（約36.75億），第十是ASTRO成員車銀優（約30億）。



（封圖：HYBE，《TMI News》節目截圖 Youtube@Mnet K-POP）

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