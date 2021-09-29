熱門推理綜藝《第六感2》第二季結束後還有特輯！成員們分享心情：真的很幸福，第三季還會再回來的

《第六感2》最後一集真的是難上加難，很期待第三季！！！感覺會出現新的變化機制，節目組真的太給力了。

tvN 熱門推理綜藝節目《第六感2》在上週播出了第二季的最後一集（EP.14），邀請到了令大家都很心動的演員安普賢，難度也是大幅提升，帶給成員與觀眾們很大的震撼，大家也在節目的尾聲發表了第二季結束的感想。



安普賢：「我來之前抱著很大的期待，感覺這是個超乎想像的舞台，能和哥哥們、朋友、妹妹和姐姐共度這段時間，我覺得很開心。」



吳娜拉：「我在第二季嚐盡了酸甜苦辣，感覺就像是拍了一部成長型的電視劇，我覺得很幸福。」



全昭旻：「我在第一季的時候，花了很多心思想要猜中正解，但是第二季時，每次錄影都像來玩。」劉在錫打斷說：「才不是，妳是費盡心思卻不太順利吧。」全昭旻表示：「讓我包裝一下嘛～。」



李相燁：「我在這段時間很愉快，而且電視機前的觀眾們也看得很愉快，所以我覺得很幸福。」



Jessi：「能跟這麼棒的姐妹們一起錄影，還有相燁哥，而且遇見這樣的妹妹，讓我想帶給她更多能量，你們懂吧？」全昭旻附和：「這就是做姐姐的心情啊。」



美珠：「感覺就像跟親近的哥哥姐姐們一起出來玩，所以我很開心。」劉在錫在一旁說到：「美珠在第二季真的成長很多，是個大放異彩的綜藝潛力股。」也讓大家看見了她的努力，劉在錫：「總而言之，我們會帶著第三季再次與各位見面的，請大家多多期待第三季哦！」



節目也將會在本週五播出《第六感》的瘋狂化學反應特輯，究竟會如何呈現呢？一起期待吧！

*圖：《第六感2》@friDay影音

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞