[劇情雷]一起來看《海岸村恰恰恰》洪班長金宣虎未讀完的哄睡詩 -《守門人》

[提及劇情]在上週甜度超高的劇情中，洪班長與尹惠珍終於確認了彼此的心意，也讓觀眾們看得心花怒放。在惠珍真正告白之前兩人已經有著多次的粉紅曖昧場景，這次洪班長又展現5秒哄睡功力，到底是哪一首浪漫的詩呢？

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EP10惠珍因家中遭人侵入而必須住在他處，於是留宿洪班長家中，聊完天因為睡不著覺，此時洪班長提供了一個讓她可以5秒入睡的好方法，拿出詩集選讀了一篇「守門人」，果然奏效，不過洪班長沒有完全讀完，詩裡到底說了什麼呢？先帶大家看看全文。



照片:tvN

守門人 作者：金亨淑作家

「不能在這裡這麼做」說出這樣的話，是我的工作，

否定你的目的，是我的工作，

隔天也要再度否定你，是我的工作，

為了否定你而隔天等待著你，是我的工作，

隔天也等待著你，愛上了你，是我的工作，

於是，否定我自己的愛情，是我的工作。

「我不會因為我的天職而哭泣」我寫下了這句話，

但我寫日記的時候，偶爾會哭出來。



照片:tvN

這首詩循序漸進地說明了洪班長的心情，選讀的太棒了。洪班長正在讀這首詩的時候，讀到了這句「否定我自己的愛情」時就停下來了，是否他也正在思考著自己的心，明知道自己是愛著惠珍的，卻不停否認自己，沒有誠實面對自己的心，即使沒說出來，夜深人靜時還是會有些空虛與後悔。



照片:tvN

而這裡也非這部電視劇中第一次引用詩集了，早在EP2的時候，洪班長獨自帶著書本坐在海邊釣魚，當時也特別拍出了他所看的書就是美國作家的「湖濱散記」（又譯「瓦爾登湖」），而所特別拍出了文中的詩句是「我想要人的花朵與果實」這句話，大家覺得代表著洪班長的什麼心境呢？



照片:Netflix播出截圖

回到EP10，在當日兩人聊天時，洪班長也首度向惠珍提到了自己的過往，以及認為「我所愛的人都因我而離開」的負面想法。惠珍除了開導一下洪班長，卻也非常在意為什麼自己是他吐露內心的「第二個人」？洪班長口中的第一個人，非常溫暖的人，會不會是坎離奶奶呢？



照片:tvN

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