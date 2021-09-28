《One the Woman》大Boss现身！赵妍珠爆笑认清自己不对劲，另一边姜美娜也非省油的灯！（EP.3-4）

天啊，《One the Woman》也太烧脑啦～

SBS金土剧《One the Woman》剧情毫不拖泥带水，爆笑又猜不透的情节很受观众欢迎，EP.3、EP.4收视直冲12.7%、12.6%，直接登上上周韩国所有迷你剧之冠。

（以下剧透）



EP.3、EP.4剧情，赵妍珠（李荷妮 饰）凭空消失，她所属的地方检察厅、她旗下的西坪南门派流氓，还有她得罪的三巨头帮混混全都在找她，而她人正在韩柱集团家当委屈的小媳妇。



冒牌姜美娜（赵妍珠）重回事故现场，遇到西坪南门派和三巨头帮，三巨头帮一出手就唤醒赵妍珠的武打技能，无论是敌人还是自己人都被她打趴。她在技能觉醒的瞬间明了：「我绝对不是姜美娜。」整个打戏过程看著刺激又好笑。



姜美娜后续还透过平板指纹辨识错误，再加上涉入吸毒案进入检察厅接受调查，姜美娜迅速认清自己并非本人，而且很可能是名检察官。



韩胜旭明明确认了现在这个姜美娜是冒牌货，但他仍出席柳旻股东大会支持姜美娜上位总裁。原来，真的姜美娜掌握著韩胜旭父亲身亡的真相，韩胜旭为了让韩柱集团回归原位，他得保护姜美娜，无论对方是真是假。



恐怖的是，这两集揭晓了真正的大Boss是姜美娜的大姑韩成惠，是韩成惠命人做掉姜美娜，但不知怎么的事发地点和她规划的完全不同。而且，韩成惠还长达好几个月在姜美娜的镇痛剂里下药，欲陷害她吸毒。她与姜美娜的姑母原本联手要拿下柳旻集团，谁知杀出程咬金韩胜旭。



搞笑的是，姜美娜会被掉包的源头很就是姜美娜本人，姜美娜在名画拍卖会上打的电话就是给假画制造者李峰息，李峰息帮助她逃往海外。在此过程中，李峰息因为被赵妍珠追赶，他直接撞了赵妍珠再和姜美娜会合。而姜美娜现在人呢？正悠哉地在海边享受阳光。



▼EP.5预告，赵妍珠这才发现空降财阀并非好事，继毒品事件后，她再次替姜美娜收拾烂摊子。



（图：《One the Woman》@黄VIU 截图）

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