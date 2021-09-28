[有雷]承認吧！妳的心裡都是他！《海岸村恰恰恰》尹惠珍終於告白洪班長！揭開洪班長惡夢以及他「只說半語」的秘密！（EP9－10）

[有雷]《海岸村恰恰恰》終於迎來觀眾們最期待的兩情相悅，高甜劇情也讓收視率直接衝破11％，從上一集因害怕有人跟蹤而衝向洪班長懷抱，到這一週的黑衣人闖入洪班長負傷英雄救美，這樣還得不到芳心那也真是太不公平了啦！

以下為防雷線



《海岸村恰恰恰》洪班長（金宣虎飾）的那道光化解了尹惠珍（申敏兒飾）被跟蹤的危機，不過其實在她身後的人是公所的公務員，不是壞人，不過一瞬間的擁抱讓兩人都心跳加速到晚上睡不著覺。惠珍的父母突然來訪，因為在家中突然撞見了來修理蓮蓬頭的洪班長，惠珍爸爸誤會了兩人的關係，洪班長也只好將錯就錯，扮演一日男友。



惠珍爸爸對於洪班長初次見面就「不說敬語」這件事耿耿於懷，感覺沒有禮貌，加上他又沒有正式的職業，父親依舊全程板著臉孔，不過洪班長真的什麼都會，什麼都能聊，從蘭花栽種秘訣到陪下圍棋，還勸吃美味海鮮，這才讓爸爸稍微卸下了心防。



不過洪班長無父無母這件事卻還是令爸爸很介意，洪班長也聽見了，他選擇追出去跟惠珍爸爸說明真相，說兩人只是普通朋友，希望溫暖的惠珍有一天能遇見一個很好的對象，「那個人，也可能是你呀！」洪班長是該認真思考一下自己的心了。不過洪班長此時並沒有像一開始一樣說著沒禮貌的半語，說明了他也是很會說敬語的。



EP9結尾演出了洪班長與精神科醫師的對話，原來他的父母與爺爺相繼離世，看來還有一場他參加的是朋友的喪禮（推測是之前書裡照片中媽媽抱小孩旁邊未露臉的爸爸），他自責自己害的所愛的人都離開了他，是他惡夢的根源。他費盡心思把爺爺的船拉到山上，也是為了讓船不再離開他。



而不說敬語是他的「防禦機制」，雖然洪班長對惠珍爸爸說那是他的人生哲學，可以快速與人變熟，但其實在韓國對陌生人說半語是會令人覺得沒禮貌的，而且他在公辰也總以「洪班長」這個稱呼代替他的名字洪斗植，一直以來他從未與人吐露過自己的內心，他與精神科醫師的對話就相當有禮貌，所以其實面對公辰村民，他依舊有著防備，消失的那五年，也沒讓他解開這個心結。



PD學長終於鼓起勇氣要跟惠珍告白，此時的洪班長也反思惠珍爸爸所說的話而來到她家門口，正巧遇到黑衣人入侵屋內，洪班長為了救惠珍而挨了一刀，PD趕來時兩人已經在醫院縫合傷口了。不久後學長便開始展開攻勢，主動找惠珍說明自己的心意，接受告白的惠珍並沒有開心的表情，反而心裡很亂，與美善一起約好回首爾去血拚大吃一頓。





惠珍根本無心添購自己的行頭，看的都是男裝，聊天內容也是想念公辰，突如其來的一場雨，惠珍想起了洪班長，好多好多特別的回憶湧上心頭，讓她不得不嘴角上揚，確定了自己的心意立刻從首爾開車回公辰。而洪班長也聽了坎離奶奶一席話，「人生苦短，誠實面對你的心吧！」正在海邊乘涼的他接收到了最美最有勇氣的告白，本以為洪班長會說出拒絕的話，不過兩人都決定誠實面對自己的感情了！今天開始就是第一天喔！



照片：tvN

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