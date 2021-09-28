【有片】《機智山村生活》新預告2則公開！在《機智醫生生活》裡總是吃不飽的鄭敬淏這次終於吃個夠

tvN綜藝《機智山村生活》公開了新的預告片和鄭敬淏個人預告，感覺99s的山村之旅也非常有樂趣呢！

曹政奭：「大家知道這個節目叫什麼名字嗎？ 」五人一起：「機智山村生活！」田美都看著紅紅的蘋果：「熟透了耶。 」鄭敬淏搬運滿滿一盆白蘿蔔：「這么多都夠醃越冬辛奇了吧？ 」金大明蹲在水槽旁邊：「要準備洗碗了。 」柳演錫用水洗臉：「為什麼安排那麼多活啊。 」字幕寫著：「自給自足有機農生活，自給自足99s生活。 」



（圖：Youtube@채널 십오야）

不過轉眼間就做好了一桌飯菜，99s圍坐在一起：「要開動啦！」



（圖：Youtube@채널 십오야）

還有鄭敬淏的個人預告片「鄭敬淏=金雋婠=吃貨的平行理論」，開頭是《機智醫生生活》劇中的片段，雋婠邊吃邊抱怨食物不夠：「應該多點一些啊！」頌和：「感覺不太夠是不是？ 」碩亨驚恐地看著兩個人，翊晙吐槽：「你們兩個吃貨！」



（圖：IG@tvn_joy）

到了《機智山村生活》這邊，鄭敬淏依然在不停地吞噬食物，從泡麵到菜包飯，讓鄭敬淏終於露出滿足的神情：「吃烤肉了嗎？ 太好吃了！」。 字幕寫著：「吃貨真實版。 」



（圖：IG@tvn_joy）

《機智山村生活》是tvN好評人氣劇《機智醫生生活》的售後綜藝，劇中五人幫99s（曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都）在山村體驗自給自足的生活，一起度過既平凡又特別的山村友情旅行，劇中其他演員「羅莎女士」金海淑和「冬天」 申鉉彬也將作為嘉賓來做客，10月8號週五晚上8點50分（韓國時間）開播。



（封圖：Youtube@채널 십오야）

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