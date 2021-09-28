《魷魚遊戲》裡的銀行帳戶也是真的！之前洩露普通人手機號造成困擾，劇作方提議500萬韓元和解

在全世界獲得極高人氣的韓劇《魷魚遊戲》繼上次洩露普通人手機號碼、還沒跟受害人解決完問題，這次又被發現連銀行帳號也是真實存在的！

《魷魚遊戲》講的是456個人為爭奪456億獎金而參加神秘生存比賽的故事，劇集結尾勝利者領取獎金時鏡頭有給到ATM機器的畫面，完整顯示了帳戶的號碼。



（圖：《魷魚遊戲》截圖@Netflix，本網站為保護當事人信息已將號碼做模糊處理）

近日有韓國網友發帖稱因為好奇拿到獎金的人是誰，於是試著給這個賬號轉帳1元韓幣，結果系統顯示了賬戶主人的真實姓名：「確定要向XXX轉帳1元嗎？」發現這居然是真實存在的銀行帳號！網友紛紛猜測：「是借用了工作人員的帳戶嗎？」、「難道又是一次號碼洩露事件？」



（圖：Naver）

昨日Netflix對此做出回應，表示該帳戶並非意外洩露，而是經過事前協定使用的，只是不便公開帳戶主人的身份，強調沒有人因此蒙受損失。

不過先前的手機號碼洩露事件還未順利解決。《魷魚遊戲》中有兩次出現名片的鏡頭，上面印著報名參加遊戲的電話號碼，然而該號碼並非虛構、而是已經被某位普通民眾使用超過10年的真實手機號碼，劇集播出后該號碼和相似號碼的主人不斷接到簡訊和電話，很多人只是惡作劇打來、說一句「我要參加魷魚遊戲」就掛斷，令號碼主人無法正常生活、 不堪其擾。



（圖：《魷魚遊戲》截圖@Netflix，本網站為保護當事人信息已將號碼做模糊處理）

受害者表示為了與客戶保持聯絡無法更換手機號碼，Netflix則表示無法在已經公開的影片畫面中抹除號碼，一開始提議以100萬元和解，事情受到關注后提價至500萬韓元，此外還有國會議員宣稱願意花1億購買該手機號、以消除受害者的困擾。 韓國網友表示：「開玩笑嗎？ 起碼要5000萬吧」、「用CG抹掉號碼應該不難，只是比500萬要貴」、「如果在美國的話可能50億都搞不定」。

（封圖：Netflix）

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