《魷魚遊戲》竟洩露普通人電話號碼！受害人控訴：「不分晝夜接到電話簡訊，無法正常生活」

《魷魚遊戲》裡神秘名片上的號碼居然是真實存在的，而且已經用了10年多！號碼主人表示劇集播出後不停接到簡訊和電話、日常生活受到嚴重干擾，製作組已做出回應！

Netflix本月17日公開劇集《魷魚遊戲》後人氣風靡全球，在多地Netflix榜單都登上榜首，然而昨日有報導稱，該劇第一集和第二集裡出現的關鍵電話號碼居然真實存在，劇集播出後很多人向該號碼發簡訊、打電話，令當事人極為困擾。



《魷魚遊戲》講的是456個人參加獎金高達456億韓元生存遊戲的故事，李政宰飾演的主角成奇勳在第一集從孔劉飾演的神秘人手中拿到一張名片，撥通名片上的號碼後隨即參加遊戲；第二集裡成奇勳向警察舉報遊戲中的事件時，鏡頭再一次清楚拍攝了名片上的號碼。



（圖：Netflix截圖，本網站為保護當事人已將號碼做模糊處理）

很多人以為這個號碼一定是虛構的，但昨日有韓國民眾向媒體爆料稱，自己已經用了這個號碼超過10年：「《魷魚遊戲》播出後每天24小時不停接到簡訊和電話，已經到了難以正常生活的程度。最近刪除的號碼就有4000個。很多人只因為好奇就不分晝夜地打來電話，手機電池半天就沒電了。」該民眾表示多次試圖聯絡Netflix和製作公司，但一直未能接通，處於「連抗議都做不到的狀態」。

對此，《魷魚遊戲》製作公司Siren Pictures和Netflix稍晚時間表示：「已經認知到相關問題，正在努力解決。」據悉現在雙方都已經和當事人取得聯絡，正在討論解決方案。



（封圖：Netflix）

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