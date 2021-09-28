《九尾狐傳》有望拍第二、三季：女主角換人&劇情回到朝鮮時代，明年上半年播出！

據多位電視劇界人士透露，tvN人氣電視劇《九尾狐傳》已經確定拍攝第二季和第三季，男主角 #李棟旭、#金汎 等維持不變，故事背景回到朝鮮時代，以奇幻史劇回歸！

《九尾狐傳》講的是千年九尾狐化作人身、來到繁華都市生活，與追蹤他的女製作人之間發生奇幻愛情的故事。 去年10月開播后最高收視率達到7.4%，當時就有討論過拍攝第二季，而且因為結尾給出開放性的暗示，讓很多觀眾在略感困惑的同時，也十分期待看到更圓滿的收尾。



（圖：tvN）

不過根據這次的消息，第二季和第三季並不是延續第一季的劇情，而是向前回溯到朝鮮時期，以奇幻史劇的方式呈現出來，每一季各為10集，預計明年上半年與觀眾見面。



（圖：tvN）



（圖：KINGKONG by Starship）

至於主角人選，李棟旭和第一季裡讓很多觀眾意難平的「李朗」金汎都會繼續出演，但曹寶兒已經最終決定離開，目前劇組正在尋找新的女主角人選，導演則依舊是第一季的姜信孝。



（圖：tvN）

韓國網友表示：「哇好期待」、「猜測是講述狐狸兄弟和李硯從前的故事，即便沒有loveline也很好」、「沒有曹寶兒好可惜」、「山神李硯啊！帶著可憐的李朗好好生活吧！」



（封圖：tvN）

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