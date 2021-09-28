《鱿鱼游戏》里的银行帐户也是真的！之前泄露普通人手机号造成困扰，剧作方提议500万韩元和解

在全世界获得极高人气的韩剧《鱿鱼游戏》继上次泄露普通人手机号码、还没跟受害人解决完问题，这次又被发现连银行帐号也是真实存在的！

《鱿鱼游戏》讲的是456个人为争夺456亿奖金而参加神秘生存比赛的故事，剧集结尾胜利者领取奖金时镜头有给到ATM机器的画面，完整显示了帐户的号码。



（图：《鱿鱼游戏》截图@Netflix，本网站为保护当事人信息已将号码做模糊处理）

近日有韩国网友发帖称因为好奇拿到奖金的人是谁，於是试著给这个账号转帐1元韩币，结果系统显示了账户主人的真实姓名：「确定要向XXX转帐1元吗？」发现这居然是真实存在的银行帐号！网友纷纷猜测：「是借用了工作人员的帐户吗？」、「难道又是一次号码泄露事件？」



（图：Naver）

昨日Netflix对此做出回应，表示该帐户并非意外泄露，而是经过事前协定使用的，只是不便公开帐户主人的身份，强调没有人因此蒙受损失。

不过先前的手机号码泄露事件还未顺利解决。《鱿鱼游戏》中有两次出现名片的镜头，上面印著报名参加游戏的电话号码，然而该号码并非虚构、而是已经被某位普通民众使用超过10年的真实手机号码，剧集播出后该号码和相似号码的主人不断接到简讯和电话，很多人只是恶作剧打来、说一句「我要参加鱿鱼游戏」就挂断，令号码主人无法正常生活、 不堪其扰。



（图：《鱿鱼游戏》截图@Netflix，本网站为保护当事人信息已将号码做模糊处理）

受害者表示为了与客户保持联络无法更换手机号码，Netflix则表示无法在已经公开的影片画面中抹除号码，一开始提议以100万元和解，事情受到关注后提价至500万韩元，此外还有国会议员宣称愿意花1亿购买该手机号、以消除受害者的困扰。 韩国网友表示：「开玩笑吗？ 起码要5000万吧」、「用CG抹掉号码应该不难，只是比500万要贵」、「如果在美国的话可能50亿都搞不定」。

（封图：Netflix）

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