《Street Woman Fighter》這支「拽姐隊」其實有6名成員！她沒來是因為要幫人接生孩子XD

又一檔神仙韓綜來了，《Street Woman Fighter街頭女戰士》一共8個街舞隊伍，拽姐互撕歡樂多。

這檔節目的選手都是K-POP的編舞師，不光業務是業界翹楚，連顏值都不輸愛豆級，讓觀眾們見識到了什麼是真正的Girl Power！其中一支名為CocaNButter的團隊就很受關注，不過很多觀眾都以為這支隊伍只有5人，因為是5人上的節目（第1期有5人，K-POP4大天王任務環節又少一人），但實際上有6名成員，其中一位因為太忙了從首播開始根本就沒時間來參加節目。



▲ig@cocanbutter_official

這不禁就讓大家好奇了，是哪個領域內的業界大佬，忙到連可以幫助自己打開知名度的節目都放棄？ 前不久又有網友挖出了第6名成員Beebi的故事。 Beebi因為自己的本職工作無法出演節目，她其實是一名在產科分娩室護士。



▲ig@cocanbutter_official



▲ig@jaylin_beebi

這一消息立刻就驚掉了廣大節目觀眾的下巴，忙到飛起的產科護士竟然還有精力和時間去練舞，還把舞蹈實力跳成了專家級，一定是個時間分配大師，畢竟就連很多白領下班后都只想躺著，因此很多網友調侃：「歐尼的體力太猛了」、「護士就夠了的了....」、「 風馬牛不相及的本職工作和副業」、「歐尼絕對是護士裡跳舞最好的，舞圈裡最會幫人接生的」。小編真心覺得能在本職工作之外還能把副業搞得風生水起的都是積極生活、努力向上的強者，這樣的人很難不成功啊。

「首圖：ig@jaylin_beebi」

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