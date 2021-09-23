《Street Woman Fighter》这支「拽姐队」其实有6名成员！她没来是因为要帮人接生孩子XD

又一档神仙韩综来了，《Street Woman Fighter街头女战士》一共8个街舞队伍，拽姐互撕欢乐多。

这档节目的选手都是K-POP的编舞师，不光业务是业界翘楚，连颜值都不输爱豆级，让观众们见识到了什么是真正的Girl Power！其中一支名为CocaNButter的团队就很受关注，不过很多观众都以为这支队伍只有5人，因为是5人上的节目（第1期有5人，K-POP4大天王任务环节又少一人），但实际上有6名成员，其中一位因为太忙了从首播开始根本就没时间来参加节目。



▲ig@cocanbutter_official

这不禁就让大家好奇了，是哪个领域内的业界大佬，忙到连可以帮助自己打开知名度的节目都放弃？ 前不久又有网友挖出了第6名成员Beebi的故事。 Beebi因为自己的本职工作无法出演节目，她其实是一名在产科分娩室护士。



▲ig@cocanbutter_official



▲ig@jaylin_beebi

这一消息立刻就惊掉了广大节目观众的下巴，忙到飞起的产科护士竟然还有精力和时间去练舞，还把舞蹈实力跳成了专家级，一定是个时间分配大师，毕竟就连很多白领下班后都只想躺著，因此很多网友调侃：「欧尼的体力太猛了」、「护士就够了的了....」、「 风马牛不相及的本职工作和副业」、「欧尼绝对是护士里跳舞最好的，舞圈里最会帮人接生的」。小编真心觉得能在本职工作之外还能把副业搞得风生水起的都是积极生活、努力向上的强者，这样的人很难不成功啊。

「首图：ig@jaylin_beebi」

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