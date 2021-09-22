《魷魚遊戲》中的禍端女演員金周玲備受矚目！演過《天空之城》與《陽光先生》大家有印象嗎

上週在OTT平台公開的最新韓國影集《魷魚遊戲》引發全球關注，劇情描述一群窮途末路的人們因為難解的債務問題，而選擇賭上性命來參加一場「魷魚遊戲」，想獲得高額獎金，也因此看出了人性的醜惡與現實的殘酷。其中有一位禍端女，一開始求饒想退出後來卻又想玩到底，在流氓德永身邊不斷出著餿主意，引發動亂，演員金周玲的演技令人印象深刻。

《魷魚遊戲》劇情中雖然有著高額獎金，但每過一關就淘汰無法達到目標的參賽者，並且只有死路一條，殘忍射殺。即便如此大家望著高高又裝滿韓元的小豬撲滿，依舊前仆後繼。而透過這部電視劇的播出，讓主要演員如李政宰、朴海秀、鄭浩妍等人開始備受關注，就連飾演一位相當討人厭的參賽者，演員金周玲的討論度也不斷飆升。

她所飾演的「美女」一角在劇中是相當具有生存能力的狡猾角色，第一個遊戲結束後首先下跪求饒，或是為了抽菸跟主辦要求要半夜去廁所，協助流氓德永通過遊戲而拉攏對方，或出主意讓參賽者之間造成對立等等，非常會找洞鑽，並且看起來這個角色非常適合玩這樣的遊戲。

毫無違和感的人物設定，金周玲的強烈演技表現讓大家留下深刻的印象，腳色中討人厭的舉動也一一細膩演出，演技也獲得觀眾們的好評。電視劇中的布景場地充滿了兒時的遊戲樂趣與繽紛色彩，搭配金周玲激動及誇張的表情不難傳達給觀眾現場的緊張氣息。其實這已經是她與黃東赫導演的第二次合作，兩人曾在電影《熔爐》中初次合作，當時金周玲也是飾演反派角色，而本次黃東赫導演也認為劇中「美女」一角非她莫屬。

其實金周玲曾演出電視劇tvN《陽光先生》《花樣年華》、JTBC《SKY Castel》(劇中雙胞胎媽媽尹世雅的姊姊)與電影《迴憶》等作品，而透過最近的話題之作《魷魚遊戲》令觀眾們更加認識這位演員。

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