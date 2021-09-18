下週還有《機智醫生生活2》特輯可以看！羽朱變身成醫生，將公開CP LOVELINE解說、未公開花絮！

我們羽朱為了特輯拍攝預告，穿上醫生袍真的好可愛！期待特輯的解說啊～

《機智醫生生活2》在17日播出大結局，全國收視為14％、首都圈為15.7%，刷新自身最高收視紀錄。製作組為了捨不得的觀眾們準備了特別禮物，除了將在10月8日播出的綜藝《機智山村生活》外，下週也會有特輯！



（延伸閱讀：最強售後來啦！《機醫》五人幫版本的「一日三餐」《機智山村生活》預告公開，將在10月8日首播！）



預告中，羽朱（金俊 飾）變成了醫生，真的很有架勢，他用電腦看著畫面，並說道：「9月23日星期四《機智醫生生活2》特輯播出。」特輯中將會有律帝醫院 Q&A、CP LOVELINE解說、未公開花絮等等。





影片一公開，讓不少網友留言表示：「特輯固然好，但明年也給我第三季吧….」、「李羽朱教授」、「碩亨、敏荷穿着情侶裝出來了ㅠㅠ」、「聽著最後一首歌差點流眼淚了，能再見面嗎」、「真的是一部治癒電視劇，能夠帶著微笑觀看，所以很幸福」、「隔壁電視劇都播到第三季了，我們也播第三季吧ㅠㅠㅠㅠ 等一年就行」、「跟跟爸爸一起去了肝膽胰外科」等等。

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