《紅天機》金裕貞&安孝燮KISS戲花絮公開！成果超唯美浪漫，但拍攝過程卻比想像中還要艱辛

【影片】這一幕看了非常感動，但拍攝過程其實很不順利，尤其是那難坐的斜坡～。（嘆氣）

SBS 熱門古裝新劇《紅天機》收視率破10.2%創下新高好成績，而官方釋出男女主角首次KISS的花絮，也引發網友討論，沒想到唯美的畫面下，拍攝過程居然是如此的困難。



＊EP.5-6 劇透可按右側連結觀看：《紅天機》幼時回憶湧上心頭，美好月色下這次換安孝燮向金裕貞主動索吻～



▼花絮影片：



第一次KISS因為距離太遠了，NG！



第二次安孝燮準備親下去時，順著斜坡而滑下去了。



期間，安孝燮不僅幫金裕貞拿掉花瓣，當金裕貞覺得斜坡不好坐時，他建議墊個東西會更好坐，非常貼心的照顧對方，各種小舉動都非常暖啊～。



終於拍攝成功兩人第一吻～。



而拍攝當天，也是安孝燮的生日，工作人員假裝採訪，讓金裕貞偷偷拿著生日蛋糕從後面現身慶祝！假裝採訪提問：「對天機（金裕貞角色名）想說的話是？」



安孝燮：「對天機想說的話嗎？每天都能看到天機啊！」、「天機啊！最近因為拍攝很辛苦吧？我也很累呢…，我們一起努力，完成一部好作品吧！fighting～！」



結果，身後突然出現了天機＆蛋糕，讓安孝燮相當驚喜害羞：「我是第一次在拍攝現場收到這個。」



之後繼續拍攝，但帽子相當礙事，各種擋住畫面和妨礙KISS，調整過幾次後，最終還是成功了！而且畫面真的很美～，相當的不容易啊！！！



▼重溫KISS的感動：



*圖：SBS Catch＠youtube

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