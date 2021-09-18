下周还有《机智医生生活2》特辑可以看！羽朱变身成医生，将公开CP LOVELINE解说、未公开花絮！

我们羽朱为了特辑拍摄预告，穿上医生袍真的好可爱！期待特辑的解说啊～

《机智医生生活2》在17日播出大结局，全国收视为14％、首都圈为15.7%，刷新自身最高收视纪录。制作组为了舍不得的观众们准备了特别礼物，除了将在10月8日播出的综艺《机智山村生活》外，下周也会有特辑！



（延伸阅读：最强售后来啦！《机医》五人帮版本的「一日三餐」《机智山村生活》预告公开，将在10月8日首播！）



预告中，羽朱（金俊 饰）变成了医生，真的很有架势，他用电脑看著画面，并说道：「9月23日星期四《机智医生生活2》特辑播出。」特辑中将会有律帝医院 Q&A、CP LOVELINE解说、未公开花絮等等。





影片一公开，让不少网友留言表示：「特辑固然好，但明年也给我第三季吧….」、「李羽朱教授」、「硕亨、敏荷穿着情侣装出来了ㅠㅠ」、「听著最后一首歌差点流眼泪了，能再见面吗」、「真的是一部治愈电视剧，能够带著微笑观看，所以很幸福」、「隔壁电视剧都播到第三季了，我们也播第三季吧ㅠㅠㅠㅠ 等一年就行」、「跟跟爸爸一起去了肝胆胰外科」等等。

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