《The Penthouse》「都秘書」是演員金道賢第一個角色，對千瑞璡的愛超越男女之情

看過《The Penthouse》的朋友一定對都秘書的忠心耿耿印象深刻，那麼演員本人是如何分析這個角色的呢？

近日都秘書的飾演者金道賢接受採訪，其實這位1992年出生的演員剛剛出道不久，之前演過幾部音樂劇和話劇，第一部電視劇作品就是《The Penthouse》，而且一拍就是一年半，對這個角色也進行了很深入的分析：「都秘書雖然非常聰明但也非常單純，唯一想要的只是守護千瑞璡的安全。 」



（圖：Inn Company）

而對於這一想法的來源，金道賢認為不是出於外界利益等等的驅使，而是完全發自內心：「總有人問我都秘書是不是單戀千瑞璡。 我認為是有愛的成分，但不是對異性那種愛，類似對父母的愛。 」這麼說來，都秘書其實是一個渴望孝順母親的角色？ XD



此外金道賢還分享了他心中的都秘書經典場面，那就是千瑞璡從秀蓮手中逃脫後跟著都秘書來到秘密住處時，都秘書遞給她一包錢的戲份。 千瑞璡是一個仿彿永遠不會垮掉的人，但是那一天卻非常落魄，讓他看得十分心痛;而且千瑞璡接過錢時輕輕說了聲「謝謝」，其實劇本裡本來沒有這句台詞，那樣頑強高傲的人居然發自內心地說謝謝，也給金道賢留下了很深的觸動。

小編看到這裡時也覺得是千瑞璡難得一見的人性流露瞬間！



（圖：黃Viu煲劇平台）

金道賢表示以後想演一些和都秘書不一樣的、更加放鬆自在和有趣的角色，《The Penthouse》今晚就要迎來大結局，很想看到他在下一部作品里展現出不同的模樣啊！



（圖：Inn Company）

（封圖：IG@_d.hyun）

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