《第六感2》今晚來賓：韓劇《結過一次了》李相燁的好兄弟李相二來了，綜藝感十足的他登場令人超期待

有李相二在的地方，就有歡笑，他可能比《第六感2》的女成員們還要瘋狂喔～！XDDD 最近還可以在韓劇《海岸村恰恰恰》中看到他。

tvN 熱門推理綜藝節目《第六感2》這次邀請到的男嘉賓，是最近以韓劇《海岸村恰恰恰》回歸的演員李相二，他不只是演技出眾，上節目也經常展現驚人的綜藝感的全能明星。



而他也曾經與李相燁合作過韓劇《結過一次了》，劇中的兩人是一對兄弟，這部劇人氣超高，收視率最高一集有37%，討論度相當熱烈，他與李礎熙也成為人氣CP，一起出演過《認識的哥哥》引爆話題。



*圖：KBS 2TV《結過一次了》@official

▼預告：



由於李相二也上過《RunningMan》，還曾固定出演《玩什麼好呢》一段時間，成為限定美聲男團 MSG Wannabe 的一員，所以劉在錫也用好兄弟的開場詞來歡迎他登場，是成員們再熟悉不過的人物。



雖然一開始被大家的尖叫給嚇到失神，但也很快地融入團隊進行推理，甚至是超出全昭旻和李美珠的想像(!?)，究竟李相二會帶來什麼意想不到的表現呢？



《第六感2》本期主題「大飽眼福，賣相美翻天特輯」將在今晚20:40播出。



*圖：《第六感2》@friDay影音

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究