《The Penthouse》「都秘书」是演员金道贤第一个角色，对千瑞璡的爱超越男女之情

看过《The Penthouse》的朋友一定对都秘书的忠心耿耿印象深刻，那么演员本人是如何分析这个角色的呢？

近日都秘书的饰演者金道贤接受采访，其实这位1992年出生的演员刚刚出道不久，之前演过几部音乐剧和话剧，第一部电视剧作品就是《The Penthouse》，而且一拍就是一年半，对这个角色也进行了很深入的分析：「都秘书虽然非常聪明但也非常单纯，唯一想要的只是守护千瑞璡的安全。 」



（图：Inn Company）

而对於这一想法的来源，金道贤认为不是出於外界利益等等的驱使，而是完全发自内心：「总有人问我都秘书是不是单恋千瑞璡。 我认为是有爱的成分，但不是对异性那种爱，类似对父母的爱。 」这么说来，都秘书其实是一个渴望孝顺母亲的角色？ XD



此外金道贤还分享了他心中的都秘书经典场面，那就是千瑞璡从秀莲手中逃脱后跟著都秘书来到秘密住处时，都秘书递给她一包钱的戏份。 千瑞璡是一个仿佛永远不会垮掉的人，但是那一天却非常落魄，让他看得十分心痛;而且千瑞璡接过钱时轻轻说了声「谢谢」，其实剧本里本来没有这句台词，那样顽强高傲的人居然发自内心地说谢谢，也给金道贤留下了很深的触动。

小编看到这里时也觉得是千瑞璡难得一见的人性流露瞬间！



（图：黄Viu煲剧平台）

金道贤表示以后想演一些和都秘书不一样的、更加放松自在和有趣的角色，《The Penthouse》今晚就要迎来大结局，很想看到他在下一部作品里展现出不同的模样啊！



（图：Inn Company）

（封图：IG@_d.hyun）

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