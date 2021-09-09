《機智醫生生活2》樂隊花絮！「羅莎」金海淑為了彈琴畫面準備100天，首次合奏真的好感人！

《機智醫生生活2》第8集中，暈倒的羅莎（金海淑 飾）接受手術並恢復健康。

兒子政源（柳演錫 飾）對他說：「以後你只要想著妳自己就好。」羅莎則回答：「我想重新開始，你買那個給我。」之後五人幫要一起練團，碩亨（金大明 飾）因為接到電話趕去醫院，所以...找來了羅莎當鍵盤手，她也完美地演奏歌曲。這段給觀眾帶來溫暖的感動，留下了深深的餘韻。



製作組在近日公開這段花絮，金海淑一到合奏室，金大明買了花、其他人一起寫了卡片給他。申PD：「我為了保密，不知道有多辛苦。」金海淑也說：「我也是，連造型師都不知道。」



之後則先放「100天計劃」，金海淑剛開始彈琴看起來還有點吃力，她也問老師：「大明鋼琴本來就談得很好嗎？」老師說：「不是的～完全不會！他很用心練習。」為了讓金海淑可以每天練習，申PD也送了鍵盤給她。



經過不斷地練習，在D-11完成了首次合奏，真的好感動啊 ㅠㅠㅠㅠ D-DAY就是正式拍攝那天，除了彈琴外，還要演戲，最後拍攝完金海淑也流下眼淚。（怎麼連花絮、幕後故事都這麼溫暖感人啦～）



在上週停播的《機智醫生生活2》，將在今晚播出第11集，下週播出大結局。





（圖：Netflix@《機智醫生生活2》、YouTube@채널 십오야、tvN《機智醫生生活2》）

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