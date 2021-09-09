《机智医生生活2》乐队花絮！「罗莎」金海淑为了弹琴画面准备100天，首次合奏真的好感人！

《机智医生生活2》第8集中，晕倒的罗莎（金海淑 饰）接受手术并恢复健康。

儿子政源（柳演锡 饰）对他说：「以后你只要想著你自己就好。」罗莎则回答：「我想重新开始，你买那个给我。」之后五人帮要一起练团，硕亨（金大明 饰）因为接到电话赶去医院，所以...找来了罗莎当键盘手，她也完美地演奏歌曲。这段给观众带来温暖的感动，留下了深深的余韵。



制作组在近日公开这段花絮，金海淑一到合奏室，金大明买了花、其他人一起写了卡片给他。申PD：「我为了保密，不知道有多辛苦。」金海淑也说：「我也是，连造型师都不知道。」



之后则先放「100天计划」，金海淑刚开始弹琴看起来还有点吃力，她也问老师：「大明钢琴本来就谈得很好吗？」老师说：「不是的～完全不会！他很用心练习。」为了让金海淑可以每天练习，申PD也送了键盘给她。



经过不断地练习，在D-11完成了首次合奏，真的好感动啊 ㅠㅠㅠㅠ D-DAY就是正式拍摄那天，除了弹琴外，还要演戏，最后拍摄完金海淑也流下眼泪。（怎么连花絮、幕后故事都这么温暖感人啦～）



在上周停播的《机智医生生活2》，将在今晚播出第11集，下周播出大结局。





（图：Netflix@《机智医生生活2》、YouTube@채널 십오야、tvN《机智医生生活2》）

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