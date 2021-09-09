《紅天機》花絮：擅長拍心動場面的金裕貞被導演稱讚，安孝燮反而因為臉貼胸膛的主意感到很害羞～

這一場金裕貞臉貼安孝燮 胸膛的畫面，拍了至少有30次以上吧！那瞬間的悸動畫面，真是下足了功夫呢。（兩人第一次親密接觸！）

SBS 古裝新劇《紅天機》成功引爆話題性，收視率也節節上升，而官方釋出的花絮中，也公開了現場的歡樂拍攝氣氛，兩位主角也是一直幫忙出主意，過程非常順利。



▼幕後花絮，劇中的兩人長大後的首次相逢的轎子戲：



拍攝轎子戲時，安孝燮說道：「但這個轎子，是主上親自賜予的。」忽然有一個女生的聲音回答：「是的～」不得不喊卡，金裕貞問說是誰回答的？結果居然是手機裡的Siri，哈哈哈！



之後就開始拍攝因搖晃的轎子，金裕貞的臉貼上安孝燮胸膛的片段，第一次檢查鏡頭時，金裕貞忍不住感嘆道：「哇～真是明目張膽的抱啊！」



而來回幾次拍攝的躺胸動作，導演忍不住稱讚：「一開始裕貞姿勢就掌握的很好，姿勢特別好～。」導演滿意的稱讚著，安孝燮也附和表示蠻舒適的。



被稱讚後金裕貞閉上眼睛說謝謝～，下一秒又開玩笑說：「但我覺得不太舒適。」安孝燮慌張反問：「啊，真的嗎？」金裕貞立刻解釋說：「沒有啦！舒適～舒適～。」相處越來越自然。



而這心動的場面還要拍攝胸膛特寫，金裕貞反問要讓他的衣服起伏嗎？似乎是要做出抖胸的感覺，導演再追問安孝燮該怎麼拍好呢？安孝燮害羞到不知所措：「不要再逗我了。」



導演表示要確定才能拍喔！安孝燮最終回應：「那我移動個0.5公分好了。」金裕貞忍不住爆笑：「真的嗎？我臉還貼著耶。」淘氣的兩人讓現場笑聲不斷



最終拍成的畫面，也讓大家相當滿意～。



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*圖：SBS Catch@youtube

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