《驅魔麵館》《我的上流世界》玉子妍下戲超有反差！羞於向金瑞亨要電話，曝李洪耐更單純

玉子妍戲外完全沒有霸氣感啊！！惡鬼演員都那麼可愛嗎XDD

在《驅魔麵館》飾演惡鬼白香熙，於《我的上流世界》飾演家教老師姜自慶的玉子妍，上週在談話性節目《Radio Star》中展現了與劇裡相反的溫柔模樣。

玉子妍在《我的上流世界》可是惡質的小三角色，和飾演女主角李寶英大嫂的金瑞亨是對立方，但她其實很崇拜金瑞亨。玉子妍說自己在她面前很害羞，曾趁她不在的時候和她的咖啡車相片合照，也提到金瑞亨曾這麼安慰她：「惡角都是孤獨的，我也經歷過，妳現在做得很好。」



然而，玉子妍沒有機會在劇組和金瑞亨有更親近的接觸，曾向李賢旭悄聲的說自己想和金瑞亨要電話也沒問到。結果前幾天金瑞亨先傳來了簡訊：「我是瑞亨，因為你們一直提到我，找機會和賢旭三個人吃飯吧！」讓玉子妍粉絲心瞬間大爆發，在節目上談嬌羞了一下。



讓玉子妍始有名氣的作品應是《驅魔麵館》，她不僅聊了和金世正於電梯的經典打鬥場面，也聊了自己為惡鬼特意練笑聲。有趣的是，她說劇組漸漸傳開她是首爾大學高材生，她的惡鬼搭檔「池清臣」李洪耐由於出身釜山，很驚訝的說：「第一次見首爾大畢業的人！」讓她覺得又淳樸又天真。



▼《Radio Star》玉子妍登場精華影片



▼最後複習一下玉子妍與李洪耐合唱花絮XD



（圖：《Radio Star》@YouTube 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널 截圖）

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