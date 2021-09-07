韓孝周新劇一部接一部！與朴炯植搭檔《Happiness》殺青，接下來將拍攝與趙寅成合作的《Moving》

等孝周歐逆的電視劇等了好久～希望可以快點看到啊！

6日，韓孝周在 IG 上傳收到花、氣球的照片，並寫下：「作為尹新春幸福地結束《Happiness》的拍攝，雖然因為不好意思而沒能用長篇的話來表達，但多虧現場給予我支持的很多人，才能平安順利地結束拍攝。希望可以盡快播出，想上傳和大家一起拍攝的照片，有很多美好的回憶想和大家分享，大家真的辛苦了，沒剩多少的拍攝也加油，真心感謝。」



《Happiness》是由韓孝周和朴炯植搭檔，講述被孤立在階層社會所小板公寓裡的都市驚悚劇，隨著人類聚居的大城市高層公寓因新型傳染病被封鎖而產生的分裂和恐懼、爲生存展開激烈鬥爭和心理戰。



而韓孝周接下來將會拍攝《Moving》，將會與趙寅成、車太鉉、柳承龍等人搭檔。改編自姜草的同名漫畫，講述擁有超能力的家族成員，跨越世代的隔閡，攜手對抗強大敵人的動作英雄片，這個題材也是令人期待！



另外，《海賊2》的演員們（姜河那、韓孝周、李光洙、權相佑、蔡秀彬、EXO世勳等）出演《帶輪子的家》特別篇《借給你帶輪子的家》，將在9月13日、20日、27日播出。



（圖：IG@hanhyojoo222、BH娛樂、UAA、IOK Company、BLOSSOM娛樂）

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