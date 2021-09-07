《驱魔面馆》《我的上流世界》玉子妍下戏超有反差！羞於向金瑞亨要电话，曝李洪耐更单纯

玉子妍戏外完全没有霸气感啊！！恶鬼演员都那么可爱吗XDD

在《驱魔面馆》饰演恶鬼白香熙，於《我的上流世界》饰演家教老师姜自庆的玉子妍，上周在谈话性节目《Radio Star》中展现了与剧里相反的温柔模样。

玉子妍在《我的上流世界》可是恶质的小三角色，和饰演女主角李宝英大嫂的金瑞亨是对立方，但她其实很崇拜金瑞亨。玉子妍说自己在她面前很害羞，曾趁她不在的时候和她的咖啡车相片合照，也提到金瑞亨曾这么安慰她：「恶角都是孤独的，我也经历过，你现在做得很好。」



然而，玉子妍没有机会在剧组和金瑞亨有更亲近的接触，曾向李贤旭悄声的说自己想和金瑞亨要电话也没问到。结果前几天金瑞亨先传来了简讯：「我是瑞亨，因为你们一直提到我，找机会和贤旭三个人吃饭吧！」让玉子妍粉丝心瞬间大爆发，在节目上谈娇羞了一下。



让玉子妍始有名气的作品应是《驱魔面馆》，她不仅聊了和金世正於电梯的经典打斗场面，也聊了自己为恶鬼特意练笑声。有趣的是，她说剧组渐渐传开她是首尔大学高材生，她的恶鬼搭档「池清臣」李洪耐由於出身釜山，很惊讶的说：「第一次见首尔大毕业的人！」让她觉得又淳朴又天真。



▼《Radio Star》玉子妍登场精华影片



▼最后复习一下玉子妍与李洪耐合唱花絮XD



（图：《Radio Star》@YouTube 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널 截图）

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