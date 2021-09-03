IU的男人們！MV男主角陣容像極了頒獎盛典，最後一位讓人震驚：大哥竟然出現在這裡！

要說韓娛圈的男神收割機，歌手兼演員IU絕對算一個！

有著「國民妹妹」稱號的IU，人美歌甜演技還不差，是業界和粉絲界最受歡迎的女藝人之一，和G-Dragon合作過歌曲，和EXO Kai拍過廣告，和李準基演過情侶，但其實IU的男神收割之路不僅僅局限在影視劇裡，她在自己的MV中也過足了癮。

《분홍신（The Red Shoes）》、《금요일에 만나요（星期五見面）》張基龍

張基龍算是MV的御用男主角，被眾人稱為「IU的男人」，兩人在MV裡摸臉、親手背、咬手指、親吻、擁抱一個不少，甜到流出蜜來！



▲《분홍신（The Red Shoes）》、《금요일에 만나요（星期五見面）》MV截圖

《너랑나（You & I）》、《시간의 바깥（Above the Time）》李玹雨

國民弟弟+國民妹妹的夢幻聯動，李玹雨早在2011年就出演過《너랑나（You & I）》的MV，而《시간의 바깥（Above the Time）》則是他退伍之後的首秀。他們曾因被拍到深夜「約會」而被誤認為在談戀愛，但實際上兩人是關係非常要好的朋友。



▲《너랑나（You & I）》、《시간의 바깥（Above the Time）》MV截圖

《이런 엔딩（Ending Scene）》金秀賢

IU和金秀賢可以說是多次合作了，從早期的《Dream High》，到後來的《製作人》都有兩人的身影，而金秀賢退伍之後出演的第一個作品就是客串了IU主演的《德魯納酒店》，超講義氣。 而在《이런 엔딩（Ending Scene）》中金秀賢和IU甜美擁吻，讓人感歎IU的好友名單不是一般的強！



▲《이런 엔딩（Ending Scene）》截圖

《잊어야 한다는 마음으로（應該忘記的心）》朴正民

IU MV的一大看點就是男主角幾乎都是專業演員，朴正民就是其中一個，他用細膩的演技帶領歌迷深入歌曲中。



▲《잊어야 한다는 마음으로（應該忘記的心）》MV截圖

《나의 옛날이야기（我過去的故事）》崔宇植

小編可能是最後一個知道崔宇植有演過IU MV的人了！他不僅亮相過IU的MV，還去看了IU的演唱會，看來也是IU眾多明星粉絲中的一個。



▲《나의 옛날이야기（我過去的故事）》MV截圖

《Coin》金倫奭

誰敢想像影帝金倫奭竟然會出現在歌手的MV裡，當時MV公開是引來一片震驚：大哥為什麼從那裡出來??? 影帝就是影帝，金倫奭一出場就秒殺一切，光是坐著就已經是一部電影了。



▲《Coin》MV截圖

在歌壇、影視劇圈活得風生水起的IU，不知道接下來還會和哪些男星合作呢？ 真的很讓人期待呢！

「首圖：IG@dlwlrma」

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