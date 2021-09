IU的男人們！MV男主角陣容像極了頒獎盛典，最後一位讓人震驚：大哥竟然出現在這裡！

要說韓娛圈的男神收割機,歌手兼演員IU絕對算一個!

有著「國民妹妹」稱號的IU,人美歌甜演技還不差,是業界和粉絲界最受歡迎的女藝人之一,和G-Dragon合作過歌曲,和EXO Kai拍過廣告,和李準基演過情侶,但其實IU的男神收割之路不僅僅局限在影視劇裡,她在自己的MV中也過足了癮。

《분홍신(The Red Shoes)》、《금요일에 만나요(星期五見面)》張基龍

張基龍算是MV的御用男主角,被眾人稱為「IU的男人」,兩人在MV裡摸臉、親手背、咬手指、親吻、擁抱一個不少,甜到流出蜜來!



▲《분홍신(The Red Shoes)》、《금요일에 만나요(星期五見面)》MV截圖

《너랑나(You & I)》、《시간의 바깥(Above the Time)》李玹雨

國民弟弟+國民妹妹的夢幻聯動,李玹雨早在2011年就出演過《너랑나(You & I)》的MV,而《시간의 바깥(Above the Time)》則是他退伍之後的首秀。他們曾因被拍到深夜「約會」而被誤認為在談戀愛,但實際上兩人是關係非常要好的朋友。



▲《너랑나(You & I)》、《시간의 바깥(Above the Time)》MV截圖

《이런 엔딩(Ending Scene)》金秀賢

IU和金秀賢可以說是多次合作了,從早期的《Dream High》,到後來的《製作人》都有兩人的身影,而金秀賢退伍之後出演的第一個作品就是客串了IU主演的《德魯納酒店》,超講義氣。 而在《이런 엔딩(Ending Scene)》中金秀賢和IU甜美擁吻,讓人感歎IU的好友名單不是一般的強!



▲《이런 엔딩(Ending Scene)》截圖

《잊어야 한다는 마음으로(應該忘記的心)》朴正民

IU MV的一大看點就是男主角幾乎都是專業演員,朴正民就是其中一個,他用細膩的演技帶領歌迷深入歌曲中。



▲《잊어야 한다는 마음으로(應該忘記的心)》MV截圖

《나의 옛날이야기(我過去的故事)》崔宇植

小編可能是最後一個知道崔宇植有演過IU MV的人了!他不僅亮相過IU的MV,還去看了IU的演唱會,看來也是IU眾多明星粉絲中的一個。



▲《나의 옛날이야기(我過去的故事)》MV截圖

《Coin》金倫奭

誰敢想像影帝金倫奭竟然會出現在歌手的MV裡,當時MV公開是引來一片震驚:大哥為什麼從那裡出來??? 影帝就是影帝,金倫奭一出場就秒殺一切,光是坐著就已經是一部電影了。



▲《Coin》MV截圖

在歌壇、影視劇圈活得風生水起的IU,不知道接下來還會和哪些男星合作呢? 真的很讓人期待呢!

「首圖:IG@dlwlrma」

