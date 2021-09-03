IU的男人们！MV男主角阵容像极了颁奖盛典，最后一位让人震惊：大哥竟然出现在这里！

要说韩娱圈的男神收割机，歌手兼演员IU绝对算一个！

有著「国民妹妹」称号的IU，人美歌甜演技还不差，是业界和粉丝界最受欢迎的女艺人之一，和G-Dragon合作过歌曲，和EXO Kai拍过广告，和李准基演过情侣，但其实IU的男神收割之路不仅仅局限在影视剧里，她在自己的MV中也过足了瘾。

《분홍신（The Red Shoes）》、《금요일에 만나요（星期五见面）》张基龙

张基龙算是MV的御用男主角，被众人称为「IU的男人」，两人在MV里摸脸、亲手背、咬手指、亲吻、拥抱一个不少，甜到流出蜜来！



▲《분홍신（The Red Shoes）》、《금요일에 만나요（星期五见面）》MV截图

《너랑나（You & I）》、《시간의 바깥（Above the Time）》李玹雨

国民弟弟+国民妹妹的梦幻联动，李玹雨早在2011年就出演过《너랑나（You & I）》的MV，而《시간의 바깥（Above the Time）》则是他退伍之后的首秀。他们曾因被拍到深夜「约会」而被误认为在谈恋爱，但实际上两人是关系非常要好的朋友。



▲《너랑나（You & I）》、《시간의 바깥（Above the Time）》MV截图

《이런 엔딩（Ending Scene）》金秀贤

IU和金秀贤可以说是多次合作了，从早期的《Dream High》，到后来的《制作人》都有两人的身影，而金秀贤退伍之后出演的第一个作品就是客串了IU主演的《德鲁纳酒店》，超讲义气。 而在《이런 엔딩（Ending Scene）》中金秀贤和IU甜美拥吻，让人感叹IU的好友名单不是一般的强！



▲《이런 엔딩（Ending Scene）》截图

《잊어야 한다는 마음으로（应该忘记的心）》朴正民

IU MV的一大看点就是男主角几乎都是专业演员，朴正民就是其中一个，他用细腻的演技带领歌迷深入歌曲中。



▲《잊어야 한다는 마음으로（应该忘记的心）》MV截图

《나의 옛날이야기（我过去的故事）》崔宇植

小编可能是最后一个知道崔宇植有演过IU MV的人了！他不仅亮相过IU的MV，还去看了IU的演唱会，看来也是IU众多明星粉丝中的一个。



▲《나의 옛날이야기（我过去的故事）》MV截图

《Coin》金伦奭

谁敢想像影帝金伦奭竟然会出现在歌手的MV里，当时MV公开是引来一片震惊：大哥为什么从那里出来??? 影帝就是影帝，金伦奭一出场就秒杀一切，光是坐著就已经是一部电影了。



▲《Coin》MV截图

在歌坛、影视剧圈活得风生水起的IU，不知道接下来还会和哪些男星合作呢？ 真的很让人期待呢！

「首图：IG@dlwlrma」

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