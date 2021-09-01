[好片推薦]《天坑》說好是災難喜劇怎麼看到哭！生死交關的瞬間VS充滿淚水的抉擇

[無雷]韓國大型災難喜劇《天坑》顧名思義描述首爾市區內竟無預警出現比台北101的高度還深的坑洞！當時正好在家裡的他們就這樣掉入坑中，最後到底該如何逃出生天呢？

故事從歡天喜地搬入新家的朴東元（金成均飾）一家人開始，也讓大家看見韓國獨有的搬家現象「雲梯車」，雖然新家很美，但感覺有的鄰居怪怪的，尤其是一位有點自私的大叔（車勝元飾），不過朴東元依舊開心舉辦喬遷派對，他的下屬金代理（李光洙飾）與實習生恩珠（金慧峻飾）也參與其中。房屋開始出現一些裂痕等狀況，沒想到冷不防的崩入深深的天坑中！



受困在天坑之中，讓大家不得不團結起來面對事實，在生死一瞬間的災難環境中也逐漸更加了解對方。難搞的鄰居其實一點也不自私，青春期的兒子其實一點也不叛逆，身邊的同事竟然是這麼可愛，在與外界隔絕的天坑裡，人與人之間的關係卻因為共患難而更親近了。始終沒有放棄希望的他們，在救難隊因為天坑的深度太深加上天候不佳，正束手無策的時候，同心協力的奇蹟就這麼發生了。



劇中也包含著韓國時下年輕人的憂慮，「連車子房子都買不起，我還有資格談結婚嗎？」以及買下了新房子的科長其實是負擔著鉅額的貸款，鄰居車勝元一下是攝影師，一下管理拳擊館，一下又兼職代駕，為了生活不得不成為萬能打工仔，另外樓下單親媽媽因經營餐廳總是把兒子獨自留在家中，還有一位年輕人獨自照顧失智母親……太多社會的生活議題也是本片的重點。



韓國電影在處理這樣的災難場面時總是非常引人入勝，一次又一次的緊急瞬間，眼看就要滅頂卻出現了轉機，團結一心就能解決眼前的難題，看得觀眾們跟著劇中人一起握緊拳頭。而本片也沒漏掉韓國電影最擅長的親情劇情，每個重要的抉擇總是充滿淚水，父母第一時間最擔心的也永遠是自己的孩子，最後車大叔在雨水中混雜著淚水的表情，觀眾們絕對看了也眼角失守啊！



《天坑》將於9月2日起全台正式上映。



照片：車庫娛樂

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