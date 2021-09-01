期待男神們的合作！金秀賢、車勝元主演懸疑驚悚劇《那天晚上》預計9月初結束拍攝，在11月首播！

Coupang Play 首個原創劇《那天晚上》由金秀賢、車勝元主演。

改編自英國 BBC 播出的電視劇《Criminal Justice》，講述圍繞一個女人的殺人事件而展開的兩個男人的激烈故事，通過大眾的角度揭露刑事司法制度。



金秀賢飾演平凡、文靜、誠實的大學生「金賢洙」，在某個晚上的失誤成為案件主要嫌疑人；車勝元飾演專挑雜犯的三流律師「申忠漢」，和解和援刑的能手，是唯一向金賢洙伸出援手的律師，他也是因為這個角色，才留了長髮。



日前，車勝元在採訪中提到金秀賢：「他是一個不錯的朋友，有自己的東西，是一個不會被動搖的演員。」還接著說：「《那天晚上》拍得很好，因為是法庭相關的電視劇，需要背誦的台詞很多，需要調節感情的戲也很多，儘管如此，還是很有意思。預計在9月初結束拍攝，大概11月左右就能看到了吧！」



另外，《那天晚上》是《熱血司祭》、《便利店新星》李明佑導演與《火之女神井兒》、《大撲》權順奎編劇合作打造。近日也有消息傳出《那天晚上》會在11月27日首播，每週更新一集，總共有8集，大家可以期待一下男神們的合作啦！



（圖：BBC《Criminal Justice》、IG@@goldmedalist_official、Goldmedalist、YG）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞