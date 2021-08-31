《D.P：逃兵追緝令》揭露韓國軍隊黑暗面「你們明明都知情，但卻選擇旁觀」 結局超震撼

由丁海寅、具教煥、金成均、孫錫久主演的《D.P：逃兵追緝令》，改編自同名漫畫。

以逃兵抓緝的韓國憲兵（現韓國軍事警察）為背景，講述平凡的進行服役中的韓國陸軍二等兵「安俊浩」，某天忽然成為了「逃兵追緝組」成員之一，並在追逐逃兵的過程中經歷了既混亂又青春的故事。



（以下有雷）



個性憨厚老實喜歡漫畫的石峰（趙賢哲 飾），一開始就非常照顧安俊浩（丁海寅 飾），給他巧克力派並安慰他。但...同時他也受到前輩、黃章秀（申承浩 飾）的欺凌和虐待，會故意把他推到有鐵釘的牆上，賞巴掌、拳打腳踢、拿打火機燒他體毛。



因為階級制度的關係，他根本無法還手，因此越來越抑鬱。最後石峰選擇逃出部隊，去找已經退役的黃章秀進行復仇，曾經如此溫和善良的石峰被摧殘成這樣，曾經他也是別人的希望（峰地老師），卻因為軍中生活變得如此絕望。他也說道：「你們明明都知情，但卻選擇旁觀」、「在我受到欺負，很想死的時候，你們坐視不管」、「你知道我們部隊用的水壺吧？上面寫著1953，從韓戰的時候就在用了，連水壺都沒換了，還說什麼改變？」他自己都相信無法改變、無法回到過去，最後造成了憾事。



最後的彩蛋也超震撼，當電視播著石峰的相關新聞時，軍中其他人依舊冷嘲熱諷，還有人打了石峰朋友的臉，嘲笑他是豬八戒並拿殺蟲劑噴他臉，最後石峰朋友：「我至少該做點什麼吧！」拿起槍開始掃射....



《D.P：逃兵追緝令》探討韓國兵役體制、軍隊陋習，雖然只有短短6集，但在 Netflix 上架後，獲得許多好評，更在韓網引發熱烈討論，也帶來省思，而不少人也都敲碗第二季。



（圖： Netflix＠《D.P：逃兵追緝令》）

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