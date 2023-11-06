誰說韓劇只有男女主CP最好看？這10部劇中的「男男CP」也超帶感，每一對都好愛

雖然追劇時男女主人公的愛情故事讓人深陷，但有時男男「基情」似乎更能引人注目。
今天就來盤點一下電視劇的那些化學反應爆棚的男男CP，哪一對是你的菜？
《秘密森林》黃始木&徐東載
擅長遊走於政商關係之間、長袖善舞的徐東載（李浚赫 飾）和萬年冷臉、冷漠又孤獨且正義的黃始木（曹承佑 飾），性格與處事風格強烈的兩人在不斷的摩擦中彼此越發了解，衝突越大戲劇性也就越強，本劇中為數不多的笑點都在徐東載身上了。 如果他們能夠合二為一，既有徐東載的圓滑，又有黃始木的頭腦和正義感的話，可能會造就出一個完美的男主人設。
Missing this duo when will see Stranger S3?!— dazzlingbunny #비밀의숲 (@fretchkdrama) March 30, 2021
비밀의숲 조승우 이준혁 pic.twitter.com/F3bo4Frz7D
비밀의 숲 #황시목 #조승우 #서동재 #이준혁— (@JJUN__GIF) November 18, 2021
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《客：THE GUEST》尹華平&崔允
靈媒尹華平（金東旭 飾）和神父崔允（金材昱 飾），這要放在BL界，妥妥的人氣CP設置啊（笑！）冷漠淡然神父和暴躁正義的靈媒，一個自願因鬼上身自願與它同歸於盡，一個寧願犧牲自己也要挽救對方...... 真的不是言情劇的標配嗎？？
최윤화평 못 잊어~~ pic.twitter.com/U2lHeXiYkU— francetracny (@francetracny) October 31, 2023
#THEGUEST [HWAPYUNG X YOON] ⸺ love-hate relationship#손theguest #김동욱 #김재욱 #kimdongwook #kimjaewook pic.twitter.com/ws5Effu2kW— jaeuck (@forjaeuck) September 1, 2023
《學校2013》高南舜&朴興秀
金宇彬和李鍾碩在現實生活中就是好友，戲裡戲外的互動完全就是最佳「情侶」的代表啊！兩人相處的日常不要太甜哦，當初電視劇播出時不少人都說這劇的女主角不存在！！
학교 2013 (2012)#이종석 #김우빈 #leejongsuk pic.twitter.com/H2IV7FnRzq— .mp4 (@16804x9) March 19, 2023
학교2013 고남순박흥수 사진1 pic.twitter.com/ofhjMgOrEp— 모델팬트위터 예림 (@wwwGBing) May 4, 2013
《怪物》李東植&韓洙元
性格瘋癲但職位不高的老警察VS年紀輕輕卻身居高位的小警察，易碎感大叔vs乾淨青年，死對頭到好兄弟，誰不愛這劇情？？
드라마 괴물— (@always_vlatte) April 29, 2021
이동식 그리고 한주원#괴물 #BeyondEvil #이동식 #한주원 #신하균 #여진구 #주원동식 pic.twitter.com/XWMfsaUJyN
#괴물 ep.15— (@FelXlow) April 9, 2021
이동식이 우리 친한뎅 ㅎㅎ 하니까
짱 시러하는 한주원 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋhttps://t.co/wflozzY2ih#BeyondEvil #이동식 #한주원 #신하균 #여진구 pic.twitter.com/CIzM2vQGQQ
《鬼怪》金侊&金信
一個是為國為王奔赴前線的大將軍，卻被奸臣所害不能轉世，沉浸在前生傷痛裡無法脫身的鬼怪，一個是忘了前生，不知為何而存在的地獄使者，兩人的可愛日常可以拍1000集，相愛相殺，吵架如同小學生。
2022년 6년차 장르 입덕하세요— 별색 (@_spotcolor) December 31, 2021
김신왕여 김왕 깨비사자 깹사 깨비저승 깹승 공동 도깨비 저승사자 도저 pic.twitter.com/0xu8l1d6oa
&…www#도깨비 #김신 #저승 사자 pic.twitter.com/sWXOShkLJC— gong yoo cafe (@CafeYoo) August 12, 2017
《金科長》金成龍&徐律
金成龍&徐律畢竟是獲得官方認可，斬獲年末頒獎禮「最佳CP賞」的CP，雖然兩人角色設定上是敵對關係、彼此互看不順眼，但兩人諜對諜的戲碼卻意外有愛。
알티ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ미쳤나 ㅋㅋㅋ개웃김 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그거말구 김과장 보세요 피피엘도 귀여워.. 서이사 홍삼에 눈독들이다가 김과장한테 뺏기고 뽀뽀당함 ^~^ pic.twitter.com/OYsgXqbY2J— P곤 (@_P_BADA) March 16, 2017
그만해 뽀뽀 좀!!https://t.co/BUcW05F4mN#준호 #이준호 #JUNHO #남궁민 pic.twitter.com/Oo51h5GkqZ— 준호의 순간 (@think_jh) March 18, 2021
《弱美男英雄Class1》延時恩&安秀浩
一個是標準的超級學霸，一個是全校都怕的「硬拳頭」，後者對原以為是柔弱模範生，卻不忍受不良同學的欺負選擇正面對決的前者，漸漸有了注意。 同時也對他沒有靈魂的眼神饒有興趣......
약한영웅 수호시은 첫만남 존나에반데....— juda (@blueblewblued) November 23, 2022
수호는 시은이한테 감긴거같고 지독한호모녀는이들의사랑에인생을걸엇어요 pic.twitter.com/KemjnRF7Zc
《D.P：逃兵追緝令》安俊浩&韓浩烈
兩人合作抓捕逃兵的過程可謂是充滿了火花，韓浩烈（具教煥 飾）看似散漫，但內心堅強頭腦靈活，安俊浩（丁海寅 飾）性格冷靜又觀察力靈敏，兩人意外地配合默契，隱藏的CP火花在不經意間就爆出。
jung haein ahn joonho 정해인 koo kyohwan han hoyeol 구교환 d.p. 2 디피 edit fancam pic.twitter.com/nVYlzihBzu— (@sometaphorical) July 30, 2023
《火星生活》韓泰柱&姜棟哲
2018年的搜查隊隊長韓泰柱（鄭敬淏 飾）一個跟頭摔回了1988年，遇到了性格暴躁、行為粗魯，不過頭腦敏捷的「六感派」刑警姜棟哲（朴誠雄 飾），兩人也是從死對頭到生死相託互相信任的好兄弟，日常相處中互嗆的場景實在太搞笑了。
한태주는 강동철의 애완동물이었다...— 뷰 (@dr_view_) March 1, 2023
강동철 은근히 세심한 남자..츤데레의 표본#라이프온마스 동철태주 사랑하잔냐 pic.twitter.com/mN9PXfNFtx
《The King：永遠的君主》李袞&曹影
一個是王，一個是王的護衛，我的存在只為守護一個你，有你的地方就一定有我，「君主與唯一信任的護衛」這對CP小編給滿分。
더킹 영원의군주 3주년 #더킹영원의군주 #곤조 #TKEM #TKEM3rdAnniversary pic.twitter.com/cJmlyfznTy— 시바링 (@shibaslegal) April 17, 2023
더킹에서 남은것— (@Red_HongR) April 18, 2020
이곤조영
조영이곤
황제폐하와 그의 키링남 조영
조은섭귀여워
이곤은섭
은섭아사랑해 pic.twitter.com/udSZ8C2QsF
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