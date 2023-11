誰說韓劇只有男女主CP最好看？這10部劇中的「男男CP」也超帶感，每一對都好愛

雖然追劇時男女主人公的愛情故事讓人深陷,但有時男男「基情」似乎更能引人注目。

今天就來盤點一下電視劇的那些化學反應爆棚的男男CP,哪一對是你的菜?

《秘密森林》黃始木&徐東載

擅長遊走於政商關係之間、長袖善舞的徐東載(李浚赫 飾)和萬年冷臉、冷漠又孤獨且正義的黃始木(曹承佑 飾),性格與處事風格強烈的兩人在不斷的摩擦中彼此越發了解,衝突越大戲劇性也就越強,本劇中為數不多的笑點都在徐東載身上了。 如果他們能夠合二為一,既有徐東載的圓滑,又有黃始木的頭腦和正義感的話,可能會造就出一個完美的男主人設。



