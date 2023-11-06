誰說韓劇只有男女主CP最好看？這10部劇中的「男男CP」也超帶感，每一對都好愛

雖然追劇時男女主人公的愛情故事讓人深陷，但有時男男「基情」似乎更能引人注目。

今天就來盤點一下電視劇的那些化學反應爆棚的男男CP，哪一對是你的菜？

《秘密森林》黃始木&徐東載

擅長遊走於政商關係之間、長袖善舞的徐東載（李浚赫 飾）和萬年冷臉、冷漠又孤獨且正義的黃始木（曹承佑 飾），性格與處事風格強烈的兩人在不斷的摩擦中彼此越發了解，衝突越大戲劇性也就越強，本劇中為數不多的笑點都在徐東載身上了。 如果他們能夠合二為一，既有徐東載的圓滑，又有黃始木的頭腦和正義感的話，可能會造就出一個完美的男主人設。



Missing this duo when will see Stranger S3?!

비밀의숲 조승우 이준혁 pic.twitter.com/F3bo4Frz7D — dazzlingbunny #비밀의숲 (@fretchkdrama) March 30, 2021

《客：THE GUEST》尹華平&崔允

靈媒尹華平（金東旭 飾）和神父崔允（金材昱 飾），這要放在BL界，妥妥的人氣CP設置啊（笑！）冷漠淡然神父和暴躁正義的靈媒，一個自願因鬼上身自願與它同歸於盡，一個寧願犧牲自己也要挽救對方...... 真的不是言情劇的標配嗎？？



《學校2013》高南舜&朴興秀

金宇彬和李鍾碩在現實生活中就是好友，戲裡戲外的互動完全就是最佳「情侶」的代表啊！兩人相處的日常不要太甜哦，當初電視劇播出時不少人都說這劇的女主角不存在！！



학교2013 고남순박흥수 사진1 pic.twitter.com/ofhjMgOrEp — 모델팬트위터 예림 (@wwwGBing) May 4, 2013

《怪物》李東植&韓洙元

性格瘋癲但職位不高的老警察VS年紀輕輕卻身居高位的小警察，易碎感大叔vs乾淨青年，死對頭到好兄弟，誰不愛這劇情？？



《鬼怪》金侊&金信

一個是為國為王奔赴前線的大將軍，卻被奸臣所害不能轉世，沉浸在前生傷痛裡無法脫身的鬼怪，一個是忘了前生，不知為何而存在的地獄使者，兩人的可愛日常可以拍1000集，相愛相殺，吵架如同小學生。



2022년 6년차 장르 입덕하세요

김신왕여 김왕 깨비사자 깹사 깨비저승 깹승 공동 도깨비 저승사자 도저 pic.twitter.com/0xu8l1d6oa — 별색 (@_spotcolor) December 31, 2021

《金科長》金成龍&徐律

金成龍&徐律畢竟是獲得官方認可，斬獲年末頒獎禮「最佳CP賞」的CP，雖然兩人角色設定上是敵對關係、彼此互看不順眼，但兩人諜對諜的戲碼卻意外有愛。



알티ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ미쳤나 ㅋㅋㅋ개웃김 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그거말구 김과장 보세요 피피엘도 귀여워.. 서이사 홍삼에 눈독들이다가 김과장한테 뺏기고 뽀뽀당함 ^~^ pic.twitter.com/OYsgXqbY2J — P곤 (@_P_BADA) March 16, 2017

《弱美男英雄Class1》延時恩&安秀浩

一個是標準的超級學霸，一個是全校都怕的「硬拳頭」，後者對原以為是柔弱模範生，卻不忍受不良同學的欺負選擇正面對決的前者，漸漸有了注意。 同時也對他沒有靈魂的眼神饒有興趣......



약한영웅 수호시은 첫만남 존나에반데....

수호는 시은이한테 감긴거같고 지독한호모녀는이들의사랑에인생을걸엇어요 pic.twitter.com/KemjnRF7Zc — juda (@blueblewblued) November 23, 2022

《D.P：逃兵追緝令》安俊浩&韓浩烈

兩人合作抓捕逃兵的過程可謂是充滿了火花，韓浩烈（具教煥 飾）看似散漫，但內心堅強頭腦靈活，安俊浩（丁海寅 飾）性格冷靜又觀察力靈敏，兩人意外地配合默契，隱藏的CP火花在不經意間就爆出。



jung haein ahn joonho 정해인 koo kyohwan han hoyeol 구교환 d.p. 2 디피 edit fancam pic.twitter.com/nVYlzihBzu — (@sometaphorical) July 30, 2023

《火星生活》韓泰柱&姜棟哲

2018年的搜查隊隊長韓泰柱（鄭敬淏 飾）一個跟頭摔回了1988年，遇到了性格暴躁、行為粗魯，不過頭腦敏捷的「六感派」刑警姜棟哲（朴誠雄 飾），兩人也是從死對頭到生死相託互相信任的好兄弟，日常相處中互嗆的場景實在太搞笑了。



한태주는 강동철의 애완동물이었다...

강동철 은근히 세심한 남자..츤데레의 표본#라이프온마스 동철태주 사랑하잔냐 pic.twitter.com/mN9PXfNFtx — 뷰 (@dr_view_) March 1, 2023



《The King：永遠的君主》李袞&曹影

一個是王，一個是王的護衛，我的存在只為守護一個你，有你的地方就一定有我，「君主與唯一信任的護衛」這對CP小編給滿分。



더킹에서 남은것



이곤조영

조영이곤

황제폐하와 그의 키링남 조영

조은섭귀여워

이곤은섭

은섭아사랑해 pic.twitter.com/udSZ8C2QsF — (@Red_HongR) April 18, 2020

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