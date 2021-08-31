《D.P：逃兵追缉令》揭露韩国军队黑暗面「你们明明都知情，但却选择旁观」 结局超震撼

由丁海寅、具教焕、金成均、孙锡久主演的《D.P：逃兵追缉令》，改编自同名漫画。

以逃兵抓缉的韩国宪兵（现韩国军事警察）为背景，讲述平凡的进行服役中的韩国陆军二等兵「安俊浩」，某天忽然成为了「逃兵追缉组」成员之一，并在追逐逃兵的过程中经历了既混乱又青春的故事。



（以下有雷）



个性憨厚老实喜欢漫画的石峰（赵贤哲 饰），一开始就非常照顾安俊浩（丁海寅 饰），给他巧克力派并安慰他。但...同时他也受到前辈、黄章秀（申承浩 饰）的欺凌和虐待，会故意把他推到有铁钉的墙上，赏巴掌、拳打脚踢、拿打火机烧他体毛。



因为阶级制度的关系，他根本无法还手，因此越来越抑郁。最后石峰选择逃出部队，去找已经退役的黄章秀进行复仇，曾经如此温和善良的石峰被摧残成这样，曾经他也是别人的希望（峰地老师），却因为军中生活变得如此绝望。他也说道：「你们明明都知情，但却选择旁观」、「在我受到欺负，很想死的时候，你们坐视不管」、「你知道我们部队用的水壶吧？上面写著1953，从韩战的时候就在用了，连水壶都没换了，还说什么改变？」他自己都相信无法改变、无法回到过去，最后造成了憾事。



最后的彩蛋也超震撼，当电视播著石峰的相关新闻时，军中其他人依旧冷嘲热讽，还有人打了石峰朋友的脸，嘲笑他是猪八戒并拿杀虫剂喷他脸，最后石峰朋友：「我至少该做点什么吧！」拿起枪开始扫射....



《D.P：逃兵追缉令》探讨韩国兵役体制、军队陋习，虽然只有短短6集，但在 Netflix 上架后，获得许多好评，更在韩网引发热烈讨论，也带来省思，而不少人也都敲碗第二季。



（图： Netflix＠《D.P：逃兵追缉令》）

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