《第六感2》李相燁與 Jessi 的愛情線連本人父母也有關注，Jessi媽媽狂讚：真的是太有趣了～

李相燁 和 Jessi 的互動模式，被 Jessi 媽媽一眼看透了。

tvN 熱門推理綜藝《第六感2》中，猜出節目組準備的真假項目一直都非常受到歡迎，此外，成員之間的互動和火花，也是節目的一大看點。

本週五（8/27）播出的節目裡，一開場就話題滿滿，美珠偶然撿到了 Jessi 亂放的手機，李相燁直接對她說：「給我吧！不要弄丟了」Jessi也很順手的放入李相燁的包包之中。



劉在錫看到，忍不住說：「你這樣真的很像男朋友耶。」兩人的互動真的是太熟太自然啦～！



Jessi還對吳娜拉說：「妳的不能放進來，（李相燁的包包）只能放我的東西。」佔有慾極強～，有夠甜蜜的。



劉在錫提問道：「你們的父母應該有看到吧！被湊成一對，有沒有說什麼？」李相燁點點頭表示的確有在關注。



Jessi回應：「我媽很開心。」、「她看我和相燁哥，覺得很有趣，還說我們很好笑。」



「她看相燁一直不理我，好像覺得很有趣。」本以為是關注兩人有沒有機會在一起，結果是女兒被無視，媽媽覺得很有趣，讓人意想不到的反應。



劉在錫也曾說過萬萬沒想到這個節目居然能產生愛情線，節目組也打上字幕，期待兩人的戀情，後勢看漲，大家覺得如何呢？



▼官方剪輯，從第一季Jessi叫錯李相燁名字，到現在的形影不離～！XD



*圖：《第六感2》@friDay影音

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